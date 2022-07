A che ora iniziano le offerte del Prime Day 2022? Tutto quello che dovete sapere

Martedì 12 Luglio 2022 torna l'Amazon Prime Day, con 48 ore di offerte su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Quando manca sempre meno al via ufficiale, cerchiamo di fare il punto sul funzionamento e sugli orari da tenere sott'occhio.

Le offerte del Prime Day 2022 saranno disponibili a partire dalla mezzanotte del 12 Luglio 2022, e continueranno fino alle 23:59 del martedì successivo, 13 Luglio 2022.

Come sempre, le promozioni si articoleranno su più fronti, e gli utenti potranno scegliere tra:

, che avranno una durata limitata: nella scheda sarà comunque presente un conto alla rovescia ad una barra che indicheranno l'orario di scadenza ma soprattutto la disponibilità. Centrale in queste ultime è anche la disponibilità dei prodotti, dal momento che sono solitamente presenti fino ad esaurimento scorte; Le offerte classiche, che saranno disponibili direttamente nelle pagine tradizionali e che solitamente hanno la durata di 24 o 48 ore.

Il nostro consiglio è comunque di monitorare i prezzi anche nei giorni precedenti al Prime Day, e di installare estensioni come Keepa per i browser e smartphone in quanto consentono di verificare l'andamento dei costi per distinguere le promozioni reali da quelle che non lo sono. I venditori potrebbero infatti aumentare i prezzi artificialmente per poi farli diminuire in occasione del Prime Day.