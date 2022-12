Iniziano gli OPPO Xmas Days, tante offerte e bundle speciali fino al 23 dicembre

OPPO si prepara al Natale regalando ai suoi utenti una serie di promozioni su numerosi prodotti del suo ecosistema. Dalle ore 10.00 di oggi, 5 dicembre 2022, fino alle 10.00 di venerdì 23 dicembre 2022, solo su OPPO Store, avranno corso gli OPPO Xmas Days con grandi offerte e bundle interessanti.

OPPO prepara un mese di sconti vantaggiosi su smartphone, device IoT e prodotti in bundle per arrivare il giorno di Natale con il regalo perfetto per i propri cari. E gli acquisti nel fine settimana verranno ulteriormente premiati. Infatti, durante i weekend del 10 e 11 dicembre e 17 e 18 dicembre 2022, sarà attiva anche la promozione OPPO Xmas Weekend, che offre la spedizione gratuita per una spesa superiore ai 20€ e uno sconto extra di 10 euro sull’acquisto di uno smartphone Find X5 o Find X5 Pro, cumulabile con il 20% di sconto previsto per gli OPPO Xmas Days.

Grazie agli OPPO Xmas Days, infatti, tutti gli smartphone e i prodotti IoT saranno scontati del 20%: un’occasione imperdibile per acquistare tutti i regali di Natale a prezzi imbattibili. Grazie a questa offerta, gli utenti potranno acquistare il regalo ideale per gli amanti della fotografia, ad esempio OPPO Reno8 sarà disponibile a 479,99 Euro al posto di 599,99 Euro, mentre OPPO Reno8 Pro a soli 639,99 Euro invece degli originali 799,99 Euro. Anche la serie OPPO Find X5 è scontata ad un prezzo competitivo: Find X5 Pro è acquistabile a 959,99 Euro invece di 1299,99 Euro, Find X5 a 559,99 Euro e Find X5 Lite è disponibile al prezzo di 359,99 Euro.

Se il regalo invece è per un patito di musica, gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro scontati del 20% a 63,99 Euro sono il pensiero perfetto da trovare sotto l’albero di Natale e, in alternativa, anche le OPPO Enco X2 al prezzo vantaggioso di 119,99 Euro al posto di 199,99 Euro sono l’ideale per ascoltare le proprie canzoni preferite senza limiti. Infine, per i fitness addicted che vogliono monitorare i propri progressi nell’allenamento, anche OPPO Watch Free è scontato a 47,99 Euro: un personal trainer al polso ad un prezzo davvero vantaggioso!

Ma non è finita qui. Gli OPPO Xmas Days si estendono anche ai prodotti già in bundle, tra cui i bundle della serie Find X5, Reno8 e Reno6, con uno sconto dedicato che va da 50€ a 150€, per chi vuole fare un regalo completo a un prezzo competitivo.

Nel mentre, OPPO Band2 è arrivato in Italia.