Iniziare il 2024 al meglio? L'offerta Amazon sul TV Sony 4K da 55' potrebbe aiutarvi

Il periodo delle offerte Amazon di Natale sta per finire (visto che le spedizioni stanno immancabilmente iniziando a slittare dopo il 25 dicembre), ma questo non significa che le iniziative promozionali attualmente attive non possano risultare interessanti in vista del 2024. Ad esempio, c'è uno sconto non di poco conto su un TV Sony 4K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto mediante la versione italiana del portale ufficiale di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA XR-55X90L viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.199 euro. Stando a quanto si apprende da Amazon Italia, usualmente il costo mediano del prodotto ammonterebbe a 1.329,99 euro.

Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 10%, per uno sconto, a conti fatti, di 130,99 euro. Non è però finita qui, visto che nella pagina del prodotto si legge che risulta possibile ottenere un rimborso (che viene indicato come "fino a 400 euro"). In ogni caso, al solito, se siete interessati potreste voler approfondire per bene la questione a partire dall'apposita pagina Amazon dedicata all'iniziativa, da cui si apprende, tra l'altro, che tutto sarà attivo fino al 31 gennaio 2024.

Guardando alla scheda tecnica di Sony BRAVIA XR-55X90L, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzioni smart del caso, ma per maggiori dettagli potreste magari voler consultare direttamente il portale ufficiale di Sony.