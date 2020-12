Iniziare a suonare strumenti da piccoli è fondamentale per sviluppare abilità musicali

Per diventare esperti musicisti servono innumerevoli ore di pratica, necessarie per affinare l’arte della musica con moltissimi strumenti. Uno studio recente ha però dimostrato che i risultati migliori li raggiungono principalmente coloro che hanno iniziato a imparare a suonare da piccoli: vediamo assieme perché.

A rivelare le motivazioni è stato un team di ricercatori del Karolinska Institute in Svezia guidato da Laura Wesseldijk, il quale ha pubblicato i risultati sulla rivista Psychological Science. Per completare tale ricerca, essi hanno chiesto a 310 musicisti professionisti da varie istituzioni musicali svedesi, come orchestre e scuole di musica, di partecipare a questo studio in cui venivano testati attitudine e rendimento musicale, oltre che chiesti dettagli sulla frequenza con cui si esercitavano e l'età di inizio della formazione musicale. Infine, non è mancata una banca dati di un progetto di ricerca già esistente, ovvero Study of Twin Adults: Genes and Environment (STAGE).

Valutando tutti i dati a loro disposizione, Laura Wesseldijk e i suoi colleghi hanno dimostrato che iniziare presto a suonare strumenti comporta effettivamente benefici alla velocità di apprendimento e alle loro abilità “finali”. Non solo, ma sia nei musicisti dilettanti che nei musicisti professionisti alcuni fattori genetici legati all'interesse e al talento musicali, oltre che alle influenze familiari e ambientali, hanno un’influenza decisamente importante sull’età in cui essi iniziano a suonare uno strumento.

Tra le spiegazioni di queste risultati ci sono sia l’incoraggiamento da parte di amici, familiari e conoscenti nel caso in cui si dimostri un talento particolare in ambito musicale, ma anche l’influenza da parte di una famiglia musicalmente attiva o interessata al mondo della musica. Secondo Wesseldijk, “È un'osservazione comune che i musicisti di successo spesso iniziano presto la loro formazione musicale. Una spiegazione molto discussa è che potrebbe esserci un periodo nella prima infanzia durante il quale il cervello è particolarmente suscettibile alla stimolazione musicale. Abbiamo scoperto, tuttavia, che la spiegazione del motivo per cui un inizio precoce è importante può essere più complicata e interessante di quanto si credesse in precedenza”.

Rimanendo nel mondo della musica, un altro studio ha scoperto il motivo per cui alcuni brani possono addirittura causare brividi al loro ascolto a causa del piacere che ci portano. Passando invece al mondo della psicologia, di recente è stato svelato il metodo migliore per rimuovere tormentoni o brutti pensieri dalla nostra mente così da spostare l’attenzione su qualcosa di nuovo o più importante.