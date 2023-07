Iniziata la costruzione del più grande motore a fusione nucleari per i razzi spaziali

Immaginate di poter raggiungere Marte in metà del tempo o di fare un viaggio fino a Saturno e le sue lune in soli due anni invece di otto: questa prospettiva entusiasmante è ora un passo più vicina alla realizzazione grazie alla costruzione del più grande motore a fusione nucleare per razzi mai realizzato.

Il progetto portato avanti da Pulsar Fusion a Bletchley, nel Regno Unito, prevede un razzo che dovrebbe vedere la luce nel 2027. Come potete immaginare, replicare le condizioni del Sole all'interno di un razzo non è un compito semplice; il cuore della propulsione a fusione nucleare è un plasma ultra-caldo intrappolato all'interno di un campo elettromagnetico.

"La difficoltà sta nell'apprendere come contenere e confinare il plasma super-caldo all'interno di un campo elettromagnetico", spiega James Lambert, CFO di Pulsar Fusion. "Il plasma si comporta come un sistema meteorologico in termini di imprevedibilità con tecniche convenzionali." Pulsar Fusion si è associata a Princeton Satellite Systems negli Stati Uniti per utilizzare algoritmi di supercomputer capaci di prevedere meglio il comportamento del plasma.

Se gli scienziati riusciranno a far funzionare tutto come previsto, la camera raggiungerà temperature di diverse centinaia di milioni di gradi, rendendola più calda del Sole. L'energia in eccesso rilasciata potrebbe potenzialmente spingere i razzi a velocità di 800.000 chilometri all'ora. Il tipo di motore di cui stiamo parlando qui è un Direct Fusion Drive (DFD), in cui le particelle cariche creano spinta direttamente, piuttosto che convertirsi in elettricità.