Iniziata la produzione dei Samsung Galaxy S24: lancio a gennaio, leakate le fotocamere

Attualmente, il grosso degli smartphone Android visualizza in SDR anche le foto scattate in HDR , riducendone così la qualità dei colori e l'illuminazione. Solo alcuni device di produttori cinesi supportano la visualizzazione delle fotografie in HDR nel formato nativo, mentre la funzione esiste già da tempo su iPhone. A rendere possibile il "salto" anche su Galaxy S24 dovrebbe essere lo schermo Super AMOLED utilizzata da Samsung a questo giro, che dovrebbe garantire una luminosità massima pari a 2.500 nits, il 43% in più dei Galaxy S23.

Dopo aver scoperto che i Samsung Galaxy S24 avranno la connettività satellitare , arriva oggi un'importantissima notizia sui nuovi top di gamma sudcoreani: i Gaaxy S24 sono entrati in produzione , giusto in tempo per un lancio a inizio 2024. In parallelo, tante specifiche dei tre device sono state confermate dai leaker.

The Galaxy S24 has entered production and is scheduled to be unveiled in mid to late January.



Good news, it has been confirmed that Galaxy S24 series supports viewing HDR photos in photo albums (similar to Ultra HDR). It has finally come true.😭 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 27, 2023