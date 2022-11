Sono iniziate le prime sperimentazioni agli esseri umani di sangue sintetico

Nel Regno Unito un team di ricercatori ha iniettato per la prima volta sangue cresciuto in laboratorio negli esseri umani, una dimostrazione di quello che potrebbe finalmente sostituire parte del sangue umano nelle trasfusioni e porre fine alla scarsità di gruppi sanguigni rari.

Esistono gruppi sanguigni, come quello d'oro, che sono molto rari. Il gruppo sanguigno "Bombay", ad esempio, è così unico che "potrebbero esserci solo dieci persone nel paese" adatte alle donazioni, così come ha dichiarato alla BBC Ashley Toye dell'Università di Bristol.

Per riuscire nella loro impresa, i ricercatori hanno mescolato sfere magnetiche di una regolare donazione di sangue per eliminare le cellule staminali che potrebbero essere successivamente trasformate in globuli rossi; mezzo milione di cellule staminali possono essere trasformate in 50 miliardi di globuli rossi nel giro di circa tre settimane.

Le sperimentazioni sono già iniziate e due persone (su 10 in tutto) hanno già ricevuto una donazione dell'equivalente di un paio di cucchiaini di sangue sintetico. I costi di produzione di questa sostanza in laboratorio sono proibitivi, ma la speranza è che - con l'effettivo successo delle prime prove - in futuro i costi diminuiranno.

"Rimarrà la necessità di normali donazioni di sangue per fornire la stragrande maggioranza del sangue", ha dichiarato un portavoce di NHS Blood and Transplant, l'autorità sanitaria del Regno Unito responsabile della fornitura di sangue, organi, e cellule staminali. "Ma il potenziale per questo lavoro a beneficio dei pazienti difficili da trasfondere è molto significativo."