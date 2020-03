Da inizio quarantena per il Coronavirus sono crollati gli ascolti su Spotify in Italia

Non solo internet e l'economia, ma anche i servizi di streaming musicale potrebbero accusare il contraccolpo della quarantena collettiva per il Coronavirus. A confermarlo uno studio riportato da Quartz, che ha riportato dei dati inquietanti sulla fruizione di canzoni nel nostro paese.

Come noto, purtroppo, l'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dal Covid-19, ed a quanto pare le prime 200 canzoni più ascoltate nella nazione hanno registrato un calo impressionante.

A Febbraio 2019 la media di stream era di 18,3 milioni al giorno, mentre a Marzo 2020 il dato non ha superato quota 14,4 milioni. Martedì 17 marzo è stato riportato un calo del 23% per le prime 200 in classifica, rispetto al 3 Marzo. Il trend, come si può vedere dal grafico in calce, è in continuo calo.

Ovviamente ciò non implica che gli ascolti complessivi siano in calo. Non è da escludere che gli utenti stiano ascoltando semplicemente altre canzoni e non quelle della top 200, per vari motivi. Spotify a riguardo non ha diffuso numeri specifici, e lo stesso vale anche per Apple Music e YouTube che non sono solite rivelare i dati d'ascolto per ogni canzone su base quotidiana, ecco perchè non è possibile effettuare un confronto.

Secondo Quartz però anche negli Stati Uniti la tendenza sarebbe simile. Il 17 Marzo gli ascolti su Spotify della top 200 sono scesi a 77 milioni, il numero più basso dell'anno, pari a 14 milioni in meno. In calo gli ascolti per la top 200 anche nel Regno Unito, Francia e Spagna.

E' notizia di qualche minuto fa che l'UE ha chiesto a Netflix di diminuire la banda e bloccare l'HD.