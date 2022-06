Inizio di settimana forte per le criptovalute: primi segni di ripresa?

Dopo l'ennesima settimana nera per le principali criptovalute, pare che nelle ultime ore Bitcoin e compagnia abbiano iniziato una timida scalata al rialzo, con una solida performance sul mercato, che per la prima volta da settimane è costellato di segni verdi e di percentuali positive.

Partendo dalle criptovalute "maggiori", segnaliamo Bitcoin in aumento del 5,53% e sopra i 30.000 Dollari, con un prezzo di 30.577 Dollari nel momento in cui scriviamo questa notizia: resta da vedere quanto a lungo la moneta riuscirà a stare sopra alla cifra "psicologica" dei 30.000 Dollari, ma il dato delle ultime ore è decisamente positivo. Ottimo anche Ethereum, con un positivo del 6,59% e un prezzo che si assesta attorno ai 1.901 Dollari: in questo caso, però, il sorpasso dei 2.000 Dollari sembra essere decisamente poco probabile, almeno nell'immediato.

Performance ottima anche per Solana, che guadagna il 9,37% su base giornaliera e che viene venduto a 46,53 Dollari. XRP, il token di Ripple, si trova invece a 0,401 Dollari, con un aumento del 4,64% rispetto a ieri. Bene anche le monete dei principali exchange di criptovalute, dal momento che CRO, token di Crypto.com, guadagna il 6,68% e si attesa a 0,183 Dollari, mentre Binance Coin aumenta del 5,86% e viene scambiato a 318 Dollari.

Tra gli AltCoin, sembra che DogeCoin sia risalito nelle scorse ore, dopo che Elon Musk ha confermato che la criptovaluta sarà accettata come metodo di pagamento per il merchandise di SpaceX di Tesla. Al momento, la moneta si attesta sugli 0,0856 Dollari, il 6,06% in più di ieri. Più che doppio è invece il miglioramento percentuale di Shiba Inu, che prende il 13,18% su base giornaliera e si attesta attorno agli 0,0000012 Dollari.

Concludiamo infine con tre criptovalute che hanno guadagnato il 10% o più su base giornaliera, ovvero MATIC, il token della blockchain Polygon, che fa segnare un positivo del 9,66% e si attesta attorno agli 0,639 Dollari; ApeCoin, la valuta legata agli NFT Bored Ape Yacht Club, che viene attualmente scambiata a 6,83 Dollari, quasi il 12% in più di ieri, e Cardano, che guadagna l'11,60% e viene venduto a 0,519 Dollari.