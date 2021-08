All'inizio del nostro Universo vennero creati numerosi buchi neri primordiali?

Nel 2016 due astronomi, grazie al LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), annunciarono la prima scoperta in assoluto di onde gravitazionali, emanate da una collisione di due buchi neri qualche miliardo di anni fa. Questi mostri cosmici avevano delle masse molto particolari.

Secondo diversi pareri di molti scienziati, alcuni di essi anche premi Nobel, i buchi neri che LIGO ha sentito scontrarsi potrebbero essere stati forgiati quando l'universo aveva meno di un secondo. Ma andiamo con ordine. I buchi neri identificati dallo strumento avevano masse rispettivamente di 30 e 35 volte la massa del Sole.

Per creare dei mostri così grandi occorrono stelle "impossibili" che hanno 100 volte la massa del nostro astro o devono essere "assemblati" dalla fusione di molti buchi neri più piccoli. Entrambi gli scenari sembravano improbabili per l'epoca. Stelle così grandi semplicemente non esistono nell'Universo (almeno, non ne abbiamo ancora trovate), e le fusioni non sono abbastanza comuni per arrivare a un risultato simile.

Come potrebbero essersi formati allora quei due buchi neri? La soluzione è da ricercare all'inizio dell'Universo, quando il nostro cosmo era in continuo cambiamento, con temperature e pressioni mai viste prima. A quei tempi, se le condizioni fossero state giuste, qualsiasi macchia di gas potrebbe essersi ridotta spontaneamente per formare un buco nero di qualsiasi dimensione.

I fisici teorici che lavorano al problema di questi cosiddetti "buchi neri primordiali" hanno almeno un ipotetico meccanismo per generarli: dalla teoria dell'inflazione agli universi in collisione. Tuttavia, se all'inizio dell'Universo vennero creati questi buchi neri, oggi troveremmo molte più prove di questi eventi... ma così non è.

Certo, anche l'ipotetico Pianeta Nove potrebbe essere un buco nero primordiale e potrebbero essercene molti altri intorno a noi, ma per adesso non ne abbiamo ancora trovati.