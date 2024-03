Innalzato un imponente Telamone alla valle dei templi di Agrigento, fra alcune polemiche

La Sicilia è stata una delle regioni più importanti del mondo greco, tanto da aver ospitato alcune delle città greche più importanti della storia. Agrigento è sicuramente la più nota dell'isola, essendo quella che ha meglio conservato gli antichi templi e le strutture antiche.

Proprio per celebrare l'importanza di questa città per gli studi classici e per il turismo della regione, lo scorso fine febbraio è stata presentata nella Valle dei Templi un'enorme statua di un Telamone di circa 8 metri, composta da 90 frammenti diversi appartenenti a statue differenti, che si sono frantumate nel corso dei secoli (e in vari terremoti).

Questa statua quindi non è il frutto del restauro di un'opera originale, ma una manipolazione di diversi frammenti archeologici che sono stati utilizzati per creare un reperto unico, in grado di valorizzare ulteriormente il percorso della Valle dei Templi.

Per porre questa statua in posizione eretta, i restauratori hanno dovuto faticare non poco, visto che non potevano semplicemente impilare i pezzi uno sopra l’altro, non essendo originari di un'unica opera preesistente. Invece, hanno attaccato i frammenti a degli scaffali metallici, sostenuti a loro volta da una struttura metallica più grande.

I telamoni erano delle statue maschili, rappresentanti un famoso eroe greco (Telamone, appunto), che partecipò alla missione degli Argonauti. Una delle storie più note della mitologia greca, usata da sfondo anche per diversi videogiochi. La loro unica funzione era sostenere i tetti dei templi e delle opere pubbliche, in sostituzione delle classiche colonne doriche o delle lesene.

I frammenti utilizzati per realizzare quest'opera artistica sono stati restaurati per circa 20 anni e provengono da 8 Telamoni differenti, che un tempo adornavano l'esterno dell'Olympeion, il tempio che gli antichi abitanti di Akragas, il nome greco della città di Agrigento, avevano dedicato a Zeus. Non tutti sembrano però aver apprezzato questa operazione, definita "Frankeinstein" da alcuni cinici, per via del riutilizzo di parti di statue differenti.

Molti esperti di archeologia e docenti universitari, come Brian Rose, dell'Università della Pennsylvania, hanno infatti sostenuto che quest'opera non doveva essere approvata e che non segue le regole base del restauro archeologico, in quanto lo scopo della conservazione dei Beni culturali è quello di mantenere la struttura e la bellezza artistica di un'opera, senza cancellare il passaggio della storia o commettere un falso artistico.

"Nessun archeologo sano di mente approverebbe l'uso di sculture antiche per innalzare un'installazione moderna" aveva commentato qualche anno fa lo stesso Rose, quando ancora si parlava della realizzazione dell'opera. "Non importa quanto le statue siano frammentate o se lo scopo è quello di evidenziare l'antichità del sito. Usare a sproposito dei reperti archeologici è uno dei peggiori errori in cui possono incappare i restauratori".

Oggi sappiamo che gli antichi greci realizzavano i loro templi con delle tecniche edilizie all'avanguardia, che non stati tenuti neppure in considerazione con l'installazione dell'opera, la cui realizzazione è costata circa mezzo milione di euro.

Nel corso degli ultimi giorni molti siciliani si sono scatenati contro questa iniziativa, ma a essere tuttavia di diverso avviso è stato l'attuale Presidente della Regione Renato Schifani, che ha commentato l'innalzamento del Telamone, inserendolo in un contesto più ampio.

“La realizzazione di questa statua non va intesa come punto di arrivo. Deve servire da stimolo a tutti gli addetti ai lavori per fare di più e meglio. Occorre migliorare la capacità attrattiva e la fruizione del nostro inestimabile patrimonio culturale e il lavoro svolto ad Agrigento punta a questo. Nonostante i dati sul turismo del 2022 e del 2023 ci dicano che la Sicilia è una delle mete turistiche più gettonate dell'intero Mediterraneo, il rapporto tra patrimonio culturale e flussi turistici non è ancora, a mio avviso, soddisfacente”.

“L’idea era quella di riposizionare uno di questi antichi eroi davanti al tempio di Zeus affinché possa fungere da custode della struttura dedicata al padre degli dei”, ha commentato invece Roberto Sciarratta, direttore del Parco della Valle dei Templi, a cui i turisti dello scorso week end sembrano aver dato ragione.

È indubbio che il campo dell'archeologia e della conservazione delle opere monumentali antiche sia divenuto campo di scontro fra due visioni del concetto di restauro molto diverse, ma è anche vero che la Sicilia si è spesa tantissimo negli scorsi anni per rinnovare la proprio offerta culturale e offrire al visitatore un nuovo modo di vedere alla Sicilia e al mondo classico. Ai posteri toccherà l'arduo compito di stabilire se queste operazioni hanno avvantaggiato il turismo nella regione o provocato solo dei danni ai suoi beni.