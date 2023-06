Inno3D annuncia RTX 4070 e RTX 4060 'senza' cavo di alimentazione

In attesa di scoprire se mai si concretizzerà il progetto per una nuova interfaccia, creato da Asus per eliminare i cavi di alimentazione dalle GPU, un'altra azienda ha deciso di optare per una via decisamente più semplice e percorribile.

Parliamo proprio del geniale sistema di Inno3D per nascondere i cavi delle schede video, apparso in rete pochi giorni fa e che oggi trova ufficialità nell'annuncio dell'azienda, che mette anche nero su bianco le schede video che riceveranno questa peculiare personalizzazione.

Infatti, solo alcune versioni custom di specifici modelli avranno modo di utilizzare questo sistema e quindi solo i fortunati utenti che metteranno le mani su queste schede potranno provare l'ebrezza di non avere più fastidiosi cavi che penzolano dal lato della scheda.

In particolare, Inno3D spiega che a ricevere la customizzazione con cavi nascosti saranno le schede video NVIDIA di fascia media, ovvero la RTX 4060, la RTX 4060 Ti e la RTX 4070: tutte e tre, quindi, dovrebbero arrivare sul mercato nelle vesti delle nuove varianti "senza" cavi, per la prima volta nella versione Twin X2 White Edition, con e senza OC.

Nascondere in piena vista i cavi potrebbe rappresentare un punto di svolta, ma è giusto anche dire che questa soluzione è stata resa possibile anche e soprattutto dal progressivo ridimensionamento dei PCB delle schede video di nuova generazione, che hanno consentito di installare finestre di dissipazione flow-through prive di elettronica a bordo e capaci di ospitare quindi anche questo connettore.