Inno3D apre le danze: ecco la prima ondata di GPU NVIDIA RTX con blocco mining

Neanche un mese fa NVIDIA annunciava la linea RTX LHR, ovvero un enorme refresh di tutta la Serie 30 con limitatore delle performance nel mining. Un evento unico nel suo genere, accompagnato dalla promessa di una nuova ondata entro l'estate.

Nel corso delle ultime ore, Inno3D ha aperto le danze sulla nuova lineup. In seguito all'annuncio, il produttore asiatico distribuirà nei mercati in cui è presente diverse soluzioni basate sulle RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Ti, ovvero le schede video di Serie 30 prive di limitatore al lancio. A partire dalla 3060 infatti, NVIDIA decise di implementare la famosa stretta di mano per limitare il mining direttamente al day-one.

Inno3D ha anche comunicato i dati raccolti sull'hashrate e dunque sulle performance nel mining delle nuove proposte commerciali. In particolare, parliamo di:

43 MH/s per la RTX 3080 ;

; 25MH/s per la RTX 3070;

25MH/s per la RTA 3060 Ti.

Come si evince dalla foto in calce, l'azienda ha confermato un altro interessante aspetto della vicenda. Prima dell'annuncio ufficiale di NVIDIA infatti, mentre le indiscrezioni si rincorrevano sul web, si parlava addirittura di una volontà dell'azienda di rendere indistinguibili le nuove GPU LHR.

Da questo punto di vista la stessa NVIDIA spiazzò tutti annunciando che le nuove schede sarebbero state vendute come tali e perfettamente riconoscibili. Trattandosi di un refresh anche di tipo hardware, ci è sembrata probabilmente anche la mossa più corretta nei confronti del pubblico.