Questa innovativa startup sta creando vodka trasformando l'anidride carbonica

E se si potesse trasformare l'anidride carbonica in ottima vodka? Questa è l'idea di una startup chiamata Air Company. L'azienda, infatti, ha intenzione di utilizzare le emissioni di CO2 delle industrie produttrici di carbonio per creare vari alcolici, tra cui vodka, profumi e pure disinfettanti per le mani.

"È molto meglio per il pianeta in quanto stiamo rimuovendo CO2 da ogni bottiglia che stiamo creando", ha dichiarato durante un'intervista alla CNBC Gregory Constantine, co-fondatore e CEO di Air Company (intanto nel 2021 sono state raggiunte emissioni di anidride carbonica a livelli mai visti prima dall’uomo).

Il procedimento è molto "semplice": l'azienda utilizza prima l'elettrolisi per separare l'idrogeno e l'ossigeno dall'acqua, che viene poi trasformata in etanolo utilizzando un "reattore di conversione del carbonio", che utilizza proprio le emissioni di CO2 catturate. Infine viene raffinato l'etanolo in un alcolico da assaporare.

Il nome di questa rivoluzionaria bevanda? Air Vodka, un marchio di lusso che costa circa 65 dollari a bottiglia. Constantine ha dichiarato che prevede di offrire nuovi prodotti a base di CO2 quando aprirà il suo terzo impianto di produzione. “La vodka per noi è davvero un gateway verso tutti gli altri prodotti e quindi le applicazioni industriali dove può arrivare la nostra tecnologia”, afferma infine il CEO.

Assaggereste una vodka fatta di CO2? Avremo molte occasioni di provarla, poiché nel 2030 è previsto un aumento di C02 da record.