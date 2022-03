Questi innovativi pannelli solari creano acqua pulita nel deserto

Meno del 20% dell'energia che colpisce i pannelli viene trasformata in elettricità. Proprio a causa di questo "spreco", i ricercatori stanno cercando un metodo per utilizzare il calore per altre funzioni. Il team del ricercatore Peng Wang della King Abdullah University in Arabia Saudita potrebbe aver trovato una soluzione.

Non è sicuramente il primo pannello solare capace di purificare l'acqua e produrre elettricità, ma l'invenzione si basa su un tipo di idrogel su cui il team di Peng è al lavoro da diversi anni. All'interno del pannello solare è possibile trovare del "sale igroscopico", capace di attirare le molecole d'acqua dell'aria.

Il secondo elemento è una "struttura polimerica interconnessa" altamente porosa, che lascia molto spazio per raccogliere le molecole d'acqua all'interno. Questi due pezzi insieme si comportano come una sorta di "spugna". "Le molecole entrano a ​​contatto con i sali, e successivamente si forma l'acqua all'interno dell'idrogel", afferma Wang.

L'invenzione degli esperti può funzionare in due modi diversi: in modalità di raffreddamento, dove l'idrogel è costantemente esposto all'aria aperta, e durante la notte, dove il materiale raccoglie molecole d'acqua. Quando il sole riscalda il pannello solare il giorno successivo, le molecole evaporano, portando con sé l'energia termica in eccesso.

Questa invenzione potrebbe essere molto utile per le zone che hanno carenza d'acqua e Wang spera che i governi e le ONG supportino la sua creazione. A proposito, sapete che sono stati inventati dei pannelli solari intelligenti?