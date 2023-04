L'innovativo cerotto del MIT che utilizza ultrasuoni per somministrare farmaci

Nella speranza di rendere facile ed indolore la somministrazione di farmaci attraverso la pelle, i ricercatori del MIT hanno sviluppato un cerotto indossabile che applica onde ultrasoniche ed impercettibili, capaci di creare minuscoli canali attraverso i quali i farmaci possono essere introdotti nell'organismo.

Secondo i ricercatori, questo innovativo approccio potrebbe facilitare il trattamento di una grande varietà di patologie (non solo dermatologiche), implementando un metodo di consegna dei trattamenti adattato per fornire ormoni, miorilassanti ed una moltitudine di altri farmaci direttamente in loco.

Il Prof. Canan Dagdeviren, docente presso il Media Lab del MIT ed autore senior dello studio, ha affermato: "La facilità d'uso e l'elevata ripetibilità offerte da questo sistema forniscono un'alternativa rivoluzionaria ai pazienti che soffrono di malattie della pelle ed invecchiamento precoce".

"Fornire farmaci in questo modo potrebbe offrire una minore tossicità sistemica, oltre ad essere una somministrazione più precisa, confortevole e controllabile", ha aggiunto il professore riferendosi al nuovo studio pubblicato sulle pagine di Advanced Materials.

Gli autori principali della ricerca, i dottori Chia-Chen Yu e Aastha Shah del MIT, hanno spiegato: "Il vantaggio principale con la pelle è che viene evitato l'intero tratto gastrointestinale. Con la somministrazione orale, infatti, è necessario fornire una dose maggiore poiché bisogna tenere conto della perdita che si avrebbe nel sistema gastrico. La nostra, invece, è una modalità di somministrazione del farmaco molto più precisa e mirata".

L'esposizione agli ultrasuoni, inoltre, migliora la permeabilità della pelle ai farmaci costituiti da piccole molecole, per questo motivo il team del MIT ha cercato di trovare un modo per eseguire questo tipo di somministrazione con un metodo che non fosse troppo ingombrante.

Il dispositivo che hanno progettato è quindi costituito da una patch incorporata con diversi trasduttori piezoelettrici a forma di disco, che possono convertire le correnti elettriche in energia meccanica.

Ogni disco è poi inserito in una cavità polimerica che contiene le molecole del farmaco disciolte in una soluzione liquida. In seguito, quando viene applicata una corrente elettrica agli elementi piezoelettrici, questi generano onde di pressione nel fluido, creando bolle che scoppiano contro la pelle, producendo microgetti di fluido che possono penetrare attraverso lo strato esterno (corneo) della pelle.

Nei test su pelle di maiale, i ricercatori hanno dimostrato che quando hanno somministrato niacinamide utilizzando il cerotto ad ultrasuoni, la quantità di farmaco che è penetrata nella pelle era 26 volte maggiore della quantità che poteva passare senza assistenza ultrasonica.

I ricercatori stanno ora lavorando per ottimizzare ulteriormente il "cerotto" indossabile, rendendolo in grado di somministrare anche molecole di farmaci più grandi, nella speranza di testarlo presto su volontari umani.

A proposito di medicazioni tecnologiche, tempo fa vi avevamo parlato di un cerotto-smart capace di curare e ricucire le ferite. Oppure, del cerotto high-tech in grado di prevenire le infezioni in tempo reale.