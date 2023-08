L'innovativo frigo-congelatore GLACIER di EcoFlow è in offerta da oggi

Nel bel mezzo di questa ennesima ondata di caldo che sta attraversando il nostro paese in questa torrida estate, arriva una promozione molto interessante targata EcoFlow che permette di acquistare a prezzo ridotto il frigo-congelatore portatile GLACIER di cui abbiamo parlato.

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra notizia pubblicata al momento del lancio di EcoFlow Glacier, si tratta del primo frigo, congelatore e macchina per il ghiaccio 3-in-1 portatile al mondo, alimentato dalla tecnologia EcoFlow e con sistema di batterie avanzato che garantisce un funzionamento silenzioso e privo di emissioni, in grado di essere ricaricato anche tramite i pannelli solari.

Direttamente sul sito ufficiale di EcoFlow, è possibile acquistare sia Glacier che Wave 2 al prezzo promozionale di 999 Euro ciascuno. Per chi desiderasse maggiore autonomia, i due device sono in promozione in bundle con la batteria aggiuntiva rispettivamente ai prezzi di 1.199 Euro e 1.699 Euro.

“Il frigo-congelatore portatile GLACIER è pensato per promuovere uno stile di vita sostenibile e offrire il massimo comfort a chi ama trascorrere il proprio tempo libero all’aperto, soprattutto nella stagione estiva”, ha affermato Joel Cibil le Meudec, Country Managing Director, Iberia di EcoFlow. “Con GLACIER, cibi e bevande calde in spiaggia saranno un lontano ricordo”.