La mancanza di innovazioni fa crollare il prezzo di permuta degli iPhone

Il 10 Settembre nel corso del keynote già confermato da tempo Apple svelerà la nuova generazione di iPhone, che è trapelata a più riprese sul web. Sono già tanti gli utenti che in queste ore si stanno riversando sulle piattaforme di vendita per permutare i vecchi iPhone Xs ed Xs Max, ma il valore è destinato a crollare.

Secondo i dati di permuta compilati ed analizzati dal sito web MusicMagie, nonostante l'aumento dei prezzi rispetto ad iPhone X, i modelli dello smartphone della società di Cupertino lanciati lo scorso anno starebbero perdendo valore molto più rapidamente rispetto al passato.

Per fare un esempio, il valore di permuta di iPhone Xs ed iPhone X in sei mesi è sceso vertiginosamente. Nel caso di iPhone X è calato del 39% a quasi 735 Dollari, mentre iPhone Xs si è deprezzato del 60% a 487 Dollari.

Un aspetto interessante da notare è che iPhone Xs, che è stato lanciato un anno dopo l'iPhone X, ha registrato un calo dei prezzi molto più marcato, al contrario di iPhone Xr che nel primo anno è passato da 903 a 508 Dollari. Jon Miller afferma che la mancanza di innovazioni significative fa si che le persone scelgano versioni precedenti perchè possono essere acquistate a prezzi più economici, mentre in passato gli utenti erano spinti ad acquistare gli ultimi modelli proprio perchè includevano specifiche più elevate ed innovative, il che rallentava il calo del valore.

Dello stesso avviso anche il sito Decluttr, secondo cui l'attuale valore di iPhone potrebbe scendere fino al 30% entro 24 ore dal lancio di iPhone 11. Il sito sostiene che il prezzo di permuta degli iPhone più vecchi scenderà di almeno 40% entro un mese dall'annuncio dei modelli più recenti, per poi perdere l'1% ogni mese.

MusicMagie sostiene che il trend di svalutazione riguarda anche gli altri smartphone: il Galaxy S8 Plus ha perso il 47% nei sei mesi successivi al lancio, mentre l'S9 Plus ed S10 Plus rispettivamente il 50 e 58 percento. Gli smartphone Huawei hanno perso il 74% entro 30 giorni, mentre gli OPPO l'89%.

Tutte le attenzioni del mercato sono ora rivolte verso iPhone 11, che questa mattina si è mostrato con una scheda tecnica sul web.