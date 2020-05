Inoki si racconta a Fedez: tra rap, agricoltura e fine del mondo nel 2012

Se pensavate che l'enorme collaborazione di qualche giorno fa fosse una delle cose più "strane" accadute, a fin di bene, nella scena rap italiana, forse è giunta l'ora di ricredervi. Infatti, Inoki si è raccontato nel podcast di Fedez. Sì, avete capito bene.

Nel video caricato sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, che ospita l'ormai arcinoto, perlomeno tra i più giovani, podcast di Fedez e Luis Sal (con protagonista anche Martin, fratello di Luis), il rapper della "vecchia scuola" ha dialogato a ruota libera con i presenti, raccontando degli aneddoti molto interessanti e ripercorrendo alcune vicende legate alla sua carriera.

Senza farvi troppe anticipazioni (il podcast dura poco più di un'ora e vengono espressi numerosi concetti), riassumiamo alcune curiosità interessanti. La prima è legata all'incontro tra Fedez e Inoki nell'ambito di una diatriba tra Vacca e Ness. Infatti, una cosa che in molti non sanno è che Fedez in quel periodo era amico di Vacca.

Per quanto riguarda invece, la vita e la carriera di Inoki Ness, quest'ultimo ha raccontato di essersi trasferito in un posto "sicuro" nel 2012, dato che credeva veramente all'arrivo della fine del mondo. Per chi non lo sapesse, in quel periodo era diventata rapidamente popolare la "profezia" del calendario Maya. Secondo quest'ultima, il mondo sarebbe dovuto finire il 21 dicembre 2012.

Per il resto, Inoki Ness ha affermato che l'attuale situazione legata al COVID-19 sta rendendo molto difficile guadagnare con la musica. Inoltre, il rapper ha affermato che in questo periodo sta sia producendo musica (come l'appena uscito singolo "Trema") che provando a "darsi all'agricoltura". Tuttavia, Inoki ha affermato che a 40 anni è un po' difficile avvicinarsi a questo mondo.

Ovviamente, non sono mancate anche delle discussioni sul valore dell'hip hop e sul rimanere "reali". Questo poco prima che Inoki entrasse in casa e trovasse "Masha e Orso" a volume troppo alto. Nel frattempo, molti utenti sono rimasti a bocca aperta dinanzi a questo video. Addirittura, nei commenti c'è chi afferma che "questa puntata è storia". Di sicuro, erano in ben pochi coloro che si aspettavano di vedere Inoki Ness nel podcast di Fedez.