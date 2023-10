Le inondazioni 'del secolo' in futuro potrebbero durare addirittura la norma

Le inondazioni che una volta erano considerate eventi rari, potrebbero diventare una triste realtà quotidiana se non cambiamo radicalmente il nostro modo di vivere e di gestire l'ambiente. Gli scienziati lanciano un campanello d'allarme, sottolineando che le cosiddette "inondazioni del secolo" possano diventare molto comuni.

Le città costiere di tutto il mondo sono particolarmente a rischio, con la possibilità che eventi di inondazione estrema, che normalmente si verificherebbero una volta ogni cento anni, possano diventare eventi annuali entro la fine del secolo.

Questo non solo metterebbe a rischio la vita di milioni di persone, ma avrebbe anche un impatto devastante sull'economia globale e sulle infrastrutture. Gli esperti sottolineano che è essenziale agire ora per mitigare questi rischi, investendo in soluzioni sostenibili e rafforzando le difese contro le inondazioni.

Gli scienziati fanno appello ai governi, alle imprese e ai cittadini di tutto il mondo affinché prendano sul serio questa minaccia e agiscano di conseguenza. È necessario ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, passare a fonti di energia rinnovabile e implementare pratiche di gestione del suolo più sostenibili. Solo attraverso un cambiamento radicale e immediato possiamo sperare di prevenire le catastrofiche inondazioni del futuro e proteggere le generazioni future da un destino simile.

La ricerca, condotta su dati provenienti da oltre 300 stazioni di misurazione delle maree sparse in tutto il mondo, ha analizzato le tendenze attuali e future dei livelli del mare, confrontando due scenari di emissioni di carbonio: uno in cui le emissioni continuano a crescere fino alla fine del secolo e uno in cui raggiungono il picco entro il 2040.

In entrambi gli scenari, i risultati non sono affatto rassicuranti. Si prevede infatti che l'innalzamento del livello del mare porterà a un aumento delle inondazioni del secolo, fino a renderle eventi annuali in alcune regioni. A livello globale, alcune aree potrebbero sperimentarle ogni 9-15 anni in media.

Pensate, infatti, che una recente analisi ha rivelato che quasi la metà degli individui che hanno dai 15 agli 84 anni vive ora in climi significativamente diversi da quelli in cui sono nati.