INPS, addio al PIN: dal 1 Ottobre 2020 sarà obbligatorio lo SPID

Addio al PIN per accedere ai servizi online dell'INPS. Dal 1 Ottobre 2020, infatti, l'Istituto di Previdenza Sociale infatti non rilascerà più il codice univoco per accedere al sito web ed a tutti i servizi. Al suo posto, sarà necessario disporre dello SPID, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale.

Come spiegato in una lunga nota pubblicata sul sito dell'INPS, con questo switch off si rafforzerà "il diritto dei cittadini alla semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e rende operative le politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei".

La transizione consentirà anche di abilitare nuovi servizi che richiedono maggiore affidabilità nella fase di riconoscimento. I PIN in possesso degli utenti continueranno a restare validi e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria, la cui data non è stata definita.

INPS, al contempo, spiega anche che "il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come i minori di diciotto anni, le persone che non hanno documenti di identità italiana o le persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, e per i soli servizi loro dedicati. Tutti gli altri utenti dovranno pertanto dotarsi di credenziali di autenticazione alternative al PIN".

Saranno validi per l'accesso quindi tre metodi alternativi al PIN: lo SPID, la Carta d'Identità Elettronica e la Carta Nazionale Servizi.