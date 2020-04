L'INPS conferma: 'Sito web vittima di violenti attacchi hacker'

Continuiamo a parlare dei disservizi al sito web dell'INPS nel giorno in cui è stato aperto il processo di richiesta del bonus da 600 Euro corrisposto dal Governo ai lavoratori autonomi a causa dell'emergenza Coronavirus. Il presidente dell'Istituto di Previdenza Sociale, ha fatto chiarezza su quanto avvenuto.

Pasquale Tridico, interpellato dall'ADNKronos, ha rivelato che negli scorsi giorni e questa mattina la piattaforma è stata oggetto di alcuni violenti attacchi hacker. Il dirigente in una dichiarazione ha però sottolineato che "nei giorni scorsi abbiamo informato le autorità di sicurezza nazionale, polizia e ministri vigilanti".

Solo intorno ad ora di pranzo è stata presa la decisione di chiudere il sito web, dopo le molte segnalazioni di utenti che lamentavano di aver avuto accesso a dati di altri contribuenti mentre tentavano di effettuare il login nel proprio profilo.

Per evitare sovraccarichi ai server, Tridico ha anche annunciato che il sito sarà aperto ad orari diversi: "lo riapriremo dalle 8 alle 16 per patronati e consulenti, e dalle 16 per i cittadini".

Sulla questione è però intervenuto anche il Garante della Privacy, Antonello Soro, il quale ha bollato come "preoccupanti" le violazioni dei dati personali. "Abbiamo immediatamente preso contatto con l'Inps e avvieremo i primi accertamenti per verificare se possa essersi trattato di un problema legato alla progettazione del sistema o se si tratti invece di una problematica di portata più ampia. Intanto è assolutamente urgente che l'Inps chiuda la falla e metta in sicurezza i dati" ha aggiunto.

I primi disservizi si erano verificati già questa mattina, a causa dell'elevata mole di richieste.