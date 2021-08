INPS, prorogato l'addio al PIN per l'accesso ai servizi digitali

A partire dal 1 ottobre 2020 l'INPS ha smesso di rilasciare il PIN per l'accesso all'area riservata del portale e ai servizi offerti sul web, con una scadenza definitiva per il suo utilizzo fissata per agosto 2021.

Ebbene, mediante il messaggio 2926 del 25 agosto 2021, l'INPS ha comunicato che il termine ultimo per la transizione definitiva a SPID, CNS e CIE come metodi di accesso ai servizi online sarà il 30 settembre 2021.

Pertanto, per tutto il periodo di proroga il PIN resterà attivo e utilizzabile per l'accesso al sito web dell'INPS, come comunicato dall'Istituto, per venire incontro a esigenze di tipo organizzativo e in seguito agli appelli da parte dei diretti interessati.

Di seguito, il messaggio integrale pubblicato sul sito web dell'INPS.

"Con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha stabilito che i PIN già rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio, saranno dismessi entro il30 settembre 2021.

Al fine di assicurare una più graduale transizione dal PIN verso l’utilizzo delle credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la citata circolare n. 95 ha previsto, inoltre, di inibire l’uso del PIN con profili diversi da quello di cittadino dalla data del 1 ° settembre 2021.

Tuttavia, a seguito delle richieste pervenute da parte degli interessati e delle esigenze organizzative rappresentate, si comunica che è consentito l’accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili, fino al 30 Settembre 2021".



Nel frattempo, ricordiamo che a partire dal 16 agosto 2021 è attivo anche lo SPID con delega per l'accesso ai servizi INPS.