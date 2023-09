L'inquietante Ipotesi dello Zoo ci spiega perché gli alieni non ci contattano

Una domanda persiste dall'alba dei tempi: se esistono civiltà aliene avanzate, perché non hanno mai stabilito un contatto con noi? Questo interrogativo, noto come Paradosso di Fermi, ha dato vita a numerose teorie nel corso degli anni. Una delle spiegazioni più affascinanti e al tempo stesso inquietanti è la cosiddetta "Ipotesi dello Zoo".

Proposta da John Allen Ball nel 1973, secondo questa teoria, le civiltà aliene potrebbero essere consapevoli della nostra esistenza, ma hanno scelto di nascondersi, osservandoci da lontano, proprio come facciamo noi con gli animali in uno zoo.

L'idea suggerisce che, proprio come noi rispettiamo le riserve naturali e lasciamo in pace le tribù non contattate, le civiltà aliene avanzate potrebbero aver deciso di permetterci di evolverci indisturbati, osservando il nostro progresso da lontano. Una volta che una civiltà raggiunge una certa maturità, sia tecnologica che politica, potrebbe essere contattata e, a seconda delle circostanze, potrebbe essere assimilata o addirittura distrutta.

Questa teoria implica l'esistenza di una o più civiltà dominanti che hanno deciso di rispettare queste "zone protette", un po' come la "direttiva principale" di Star Trek. Tuttavia, come molte altre soluzioni al Paradosso di Fermi, l'Ipotesi dello Zoo non offre un modo concreto per verificarla. Ball stesso ha descritto la sua pensata come "psicologicamente sgradevole", poiché sarebbe bello pensare che gli alieni desiderino contattarci se sapessero della nostra esistenza.

Come sottolinea l'esperto però, la storia della scienza è piena di ipotesi scomode che si sono rivelate vere.