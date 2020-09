L'inquietante nube degli incendi californiani ha quasi raggiunto l'Europa

I disastri ambientali che si stanno consumando da più di una decina di giorni in California continuano a far parlare di sé, soprattutto a causa dei potenziali rischi delle nubi di monossido di carbonio, aerosol e pulviscolo nocivo che stanno pian piano avanzando verso l’Atlantico.

La NASA, insieme al NOAA - l’organizzazione nazionale oceanica ed atmosferica statunitense che si occupa di oceanografia, meteorologia e climatologia – continua a monitorare la situazione degli incendi in California grazie ai molteplici strumenti satellitari in orbita. Non solo è possibile visionare l’andamento della già colossale nube, portata sempre più verso EST a causa dei venti, ma anche i diversi valori di pericolosità che sta assumendo, soprattutto per la salute di chi si troverà nella sua scia.

“Gli aerosol sono una miscela di piccole particelle e sostanze chimiche prodotte dalla combustione incompleta di materiali contenenti carbonio come alberi, erbe e arbusti. Tutto il fumo contiene monossido di carbonio, anidride carbonica e particolato. Più piccole sono le particelle, più facili sono da inalare per i nostri polmoni”, riferisce l'agenzia spaziale americana durante il suo comunicato ufficiale.

L'ecoscandaglio a infrarossi atmosferico della NASA, che si trova a bordo del satellite AQUA, sta monitorando i pennacchi di monossido di carbonio dagli incendi. L'agenzia ha osservato che gli agenti inquinanti possono rimanere nell'atmosfera anche per un mese dopo il loro rilascio, e possono percorrere grandi distanze influenzando la qualità dell'aria durante il loro passaggio. Il monossido di carbonio poi, come se non bastasse, è anche un noto contributore al riscaldamento globale.

Sicuramente la densità con cui il fumo arriverà sull’Atlantico, e poi verso l’Europa, sarà molto minore a quella che già ristagna sui territori degli Stati Uniti d’America, ma questo non ha fatto rilassare i climatologi e scienziati dell’ESA, unitisi al monitoraggio della nube proprio in questi giorni. A tal proposito Mark Parrington, scienziato senior del CAMS (il servizio di monitoraggio atmosferico dell’ESA), ha dichiarato: “Il fatto che questi incendi stiano emettendo così tanto inquinamento nell'atmosfera e che sia possibile vedere un fumo denso a oltre 8.000 chilometri di distanza, riflette quanto essi siano stati devastanti nella loro entità e durata”.

Qualora foste curiosi e voleste osservare da soli l’andamento della nube, potete usufruire del servizio EOSDIS della NASA, dove vi sarà possibile anche creare gif o catturare immagini in alta definizione, godendo della vista satellitare e di moltissimi altri dati scientifici (aggiungibili mediante “Layer”).