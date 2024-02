L'inquietante pianta zombie esiste davvero e si trova a Panama

Un recente articolo pubblicato sulla rivista di settore Ecology, ci porta a conoscere quella che potrebbe essere considerata come l'unica "la pianta zombie" esistente. Si, muore realmente, ed è in grado di "tornare in vita".

La Cyathea rojasiana è una specie di felce arborea che si trova precisamente nelle foreste del Panama occidentale. Che tu ci creda o no, si tratta di una pianta unica nel suo genere. Dopo aver visto perché coltivare un orto in città è una brutta idea, scopriamo questa "misteriosa" pianta.

Risulta infatti in grado di "rianimare" le proprie foglie morte, producendo radici che poi estraggono l'azoto dal terreno che continua a nutrire la pianta madre. Ma come è realmente possibile tutto ciò?

Quando sono vive, le foglie più vecchie tendono ad inclinarsi verso il basso, fino al punto in cui la foglia tocca il suolo. Tale processo viene semplificato sia dal fatto che la felce arborea cresce molto lentamente, che dalle dimensioni relativamente contenute. Ciascuna pianta, supera infatti difficilmente i due metri di altezza. Nel momento in cui la foglia muore, avviene però l’inquietante processo.

Tutte le strutture che fino a poche ore prima trasportavano l'acqua alle parti vive della foglia, si modificano repentinamente, divenendo a tutti gli effetti delle radici viventi. Queste nuove radici scavano nel terreno e continuano a fornire nutrienti al resto della pianta.

"Si tratta di un riutilizzo del tessuto davvero innovativo. Ed è diverso da quello che sappiamo che fanno le altre felci", ha affermato il professor James Dalling, autore principale dello studio.

Il team ci tiene inoltre a sottolineare come questo sia il primo caso in cui una felce riesce a riutilizzare le foglie di una pianta per nutrirsi in questo bizzarro modo. Ma a cosa potrebbe essere dovuta una simile particolarità?

La pianta appartiene ad un'antica stirpe di felci arboree che risale al periodo Giurassico. Inoltre, anche il luogo geografico in cui cresce rappresenta un fattore da non sottovalutare. Questa volta non si tratta quindi di una stranissima forma di vita né animale né pianta, ma semplicemente di un habitat decisamente peculiare.

"Panama è un ponte terrestre tra il Nord e il Sud America che si è formato 7 milioni di anni fa da un arcipelago di isole, e quelle isole sono il risultato dell'attività vulcanica del passato. In un sito che abbiamo scoperto, c’è uno strato di cenere vulcanica profondo diversi metri che sembra sabbia che potresti trovare su una spiaggia sabbiosa. Le piante che crescono lì sono diverse da quelle che troviamo altrove in quella riserva forestale", ha affermato Dalling.