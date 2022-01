Questo "inquietante" robot quadrupede della Cina è il più grande al mondo

Secondo quanto affermato dai media statali della Cina, il Paese ha sviluppato quello che potrebbe essere il più grande robot quadrupede alimentato elettricamente al mondo. Un possibile passo in avanti del paese per diventare leader globale nella robotica entro il 2025. Il robot sarà utilizzato anche per scopi militari.

Così come potrete osservare dal video che troverete qui sopra, l'automa sembra essere abbastanza agile nonostante la stazza. Può muoversi avanti e indietro, può girare e persino camminare in diagonale. Non solo: il robot è anche capace di scattare e persino saltare in alto senza perdere l'equilibrio. Tutto questo grazie a 12 set di moduli articolari (a proposito, il primo robot al mondo capace di volare è italiano).

Chiamato in modo inufficiale "yak meccanico", la macchina è dotata di sensori che lo tengono in contatto con il terreno e l'ambiente circostante, può adattarsi a vari tipi di terreno come scogliere, strade fangose, praterie, deserti e montagne innevate. Dov'è l'aspetto inquietante della faccenda? Il robot può anche essere dotato di armi.

La creatura robotica può trasportare fino a 160 chilogrammi e può raggiungere una velocità di circa 10 km/h. In futuro potrebbe far parte di missioni di ricognizione in complessi ambienti troppo impegnativi per l'uomo, come pericolose zone di confine e di combattimento. Lo yak robotico può portare rifornimenti, come munizioni e cibo, su altipiani, montagne, deserti e foreste, dove i veicoli convenzionali hanno difficoltà a passare.

Insomma, sembra essere scontato sottolinearlo, ma i robot in futuro faranno sempre più parte della nostra vita. Per adesso sono utilizzati in ambito militare (come la maggior parte delle tecnologie "innovative"), ma un giorno saranno sicuramente utilizzati per scopi "comuni". A proposito di robot inquietanti, questo robot ha impressionato l'intero popolo del web.