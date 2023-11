Inquietante ronzio notturno tiene svegli gli abitanti di questa città e nessuno sa cos'è

Quando il silenzio dovrebbe regnare sovrano, nella notte un misterioso ronzio si diffonde per le strade di Omagh, una cittadina di 20.000 anime nell'Irlanda del Nord, trasformando il riposo notturno in un'insonnia collettiva. Questo fenomeno, noto come "The Hum", ha catturato l'attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Insieme, perplessi e preoccupati, hanno deciso di indagare sull'origine di questo incessante e irritante rumore. La situazione è diventata talmente grave che il consiglio comunale ha richiamato esperti del suono per svelare il mistero dietro questo incessante ronzio. L'"Hum" non è un fenomeno nuovo; è stato segnalato in diverse parti d'Europa, Australia e Nord America fin dagli anni '70.

Un caso notevole è quello di Taos, nel Nuovo Messico, dove dal 1993 la popolazione locale ha iniziato a lamentarsi di un basso ronzio, quasi una vibrazione, che ha sfidato ogni spiegazione. Nonostante gli studi approfonditi, la fonte del cosiddetto "Taos Hum" rimane un enigma. Le teorie sull'origine di questi suoni variano ampiamente, spaziando da dispositivi meccanici a tinnito e malattie psicogeniche di massa. Una teoria ricorrente suggerisce che possa essere correlato alle onde radio a bassissima frequenza utilizzate per scopi militari.

Per gli abitanti di Omagh, questo ronzio è diventato una vera e propria sfida, con il consigliere del Partito dell'Alleanza, Stephen Donnelly, che ha preso l'iniziativa nell'indagare sul problema. Donnelly ha sottolineato che, nonostante il fascino delle teorie del complotto, è probabile che la spiegazione sia molto più banale. Mentre il mistero continua a tenere svegli gli abitanti di Omagh, la ricerca di una soluzione prosegue, nella speranza di restituire la tranquillità notturna a questa comunità turbata da un suono che sembra sfidare ogni logica.

Anche perché l'insonnia è molto grave se non si fa nulla per contrastarla.