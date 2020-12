Ecco le foto di un'inquietante scoperta fatta all'interno di un tronco d'albero nel 1980

Quello che è accaduto nel 1980 nello stato della Georgia a due boscaioli è sicuramente qualcosa fuori dall'ordinario: durante la loro normale attività di disboscamento si sono imbattuti in una scoperta a dir poco sconvolgente.

Gli uomini della "Georgia Kraft Corporation" erano impegnati nel tagliare (legalmente) diversi alberi di "Quercus montana" (anche chiamata "castagno", ma da non confondere con il tipo di castagno da noi conosciuto). Nulla di incredibile fin a qui, era un lavoro compiuto migliaia di volte dalla compagnia, ma la vera sorpresa è stata la scoperta fatta all'interno del tronco: un digrignante cane mummificato.

Oltre allo spavento e allo sconcerto generale, i presenti hanno subito iniziato a chiedersi come diavolo ci fosse arrivato un cane nel tronco di un albero, e soprattutto come avesse fatto a ridursi in quello stato di "mummificazione" senza decomporsi. A tal proposito, conoscevate le cinque fase della decomposizione?

Dalle prime osservazioni fatte, sembra che l'animale si fosse avventurato nella cavità dell'albero per inseguire una possibile preda, magari uno scoiattolo o un procione ma che, a causa della conformazione del tronco, sia rimasto incastrato senza alcuna possibilità di uscire. Probabilmente è rimasto lì per lunghissimo tempo, andando incontro ad una morte per fame e per disidratazione.

La cosa più insolita è che le prime analisi fatte sul cadavere hanno dimostrato che il povero animale sia rimasto bloccato nel tronco almeno vent'anni prima del suo ritrovamento. In molti si sono chiesti come fosse possibile che un corpo animale, situato comunque all'aria aperta e in una zona popolata da insetti e creature di vario genere, sia rimasto sostanzialmente intatto (senza decomporsi né venir "sbranato").

La risposta è che la natura dell'albero in sé, più la sia singolare cavità, hanno costituito un connubio eccezionale, fungendo come una "camera di conservazione": il tronco della Quercus Montana è piuttosto asciutto all'interno, e presenta sulle pareti una sostanza detta acido tannico che - nel corso degli anni - potrebbe aver indurito e solidificato la pelle dell'animale. La forma a mo' di "camino" del tronco inoltre ha favorito il cambio dell'aria verso l'alto, tenendo l'odore della putrefazione e della decomposizione lontano dalla maggior parte degli animali carnivori o saprofagi.

Per onorare il cucciolo di cane, che si stima avesse un'età di soli quattro anni quando è rimasto incastrato, il tronco è stato portato nel "Museo degli alberi Southern Forest World" a Waycross, mettendo in mostra anche il suo povero prigioniero accidentale. Il cane è stato rinominato "Stuckie" e, anche a distanza di quarant'anni, attira curiosi da tutto il mondo con la sua triste vicenda.

Non tutti hanno avuto piacere nel vedere l'installazione nel museo: diversi visitatori, infatti, sono rimasti profondamente turbati dall'aspetto del cane, anche a causa del suo volto non propriamente "disteso". Uno spettacolo non adatto a tutti, ma che comunque rappresenta da decenni il punto più conosciuto del museo.