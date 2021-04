Quest'inquietante statua dal volto umano potrebbe essere più antica delle piramidi di Giza

Trovata negli Urali (Russia) nel 1890, l'idolo di Sigir è la più antica scultura in legno del mondo. Secondo dei dati passati, il suo inquietante volto umano sarebbe stato delineato circa 11500 anni fa. Tuttavia, un nuovo studio ha rivelato un aspetto sorprendente: è possibile che questa raffigurazione sia stata creata ben 12100 anni fa!

Questa cifra è stata ricavata da una nuova analisi di tutte quelle informazioni ottenute nel 2018, quando il reperto venne sottoposto per la prima volta al metodo del carbonio-14. Queste erano state pubblicate nella rivista Antiquity e si era stimata una media complessiva che portava a credere che la statua fosse stata creata intorno al 9000 a.C.

Il recente studio è partito da zero, esaminando di nuovo la superficie dell'idolo. In essa si è scoperta la presenza di una particolare resina usata per il restauro nel corso di questi 131 anni trascorsi dal ritrovamento. Ci è chiesti, quindi, se questo particolare elemento avesse influenzato, in difetto, i dati ottenuti dai campioni prelevati nel 2018.

Per rispondere alla domanda, gli esperti hanno provato a datare di nuovo il reperto, questa volta estraendo campioni più interni - non toccati dalla sostanza superficiale. Quello che hanno scoperto è andato, ovviamente, a confermare i loro dubbi: la media stimata nel 2018 era più bassa di quella che sarebbe dovuta essere.

Di fronte a questa prova, non è stato difficile affermare che l'idolo sia stato costruito molto tempo prima, intorno al 10100 a.C.

Questa scoperta ha dimostrato che la statua di Sigir sia ancora più antica di Stonehenge, costruito 5000 anni fa, o delle tre grandi piramidi di Giza, erette 4500 anni fa. Il suo passato torna talmente indietro nel tempo, che è probabile che essa sia stata testimone anche delle grandi estinzioni del Quaternario, come quella dei rinoceronti lanosi, a causa delle ultime grandi glaciazioni.

Si pensa che quando l'idolo venne creato potesse aver raggiunto un'altezza di circa 5,3 metri. Venne, probabilmente, decorato con motivi geometrici e tanti piccoli volti lungo tutta la superficie. In particolare, i primi, che sono rimasti nel legno, sono tornati molto utili nella datazione effettiva del reperto, perché sono proprio decorazioni tipiche del tardo Paleolitico e del primo Mesolitico.