L'inquietante storia di quando la California ordinò ai bambini di uccidere gli scoiattoli

In California, nel 1918, gli scoiattoli erano considerati una piaga a causa della loro abitudine di divorare ogni anno all'incirca 30 milioni di dollari di raccolti. Così i funzionari statali della California ebbero un'idea: convincere i bambini - dietro a una lauta ricompensa - a far fuori queste creature.

Fu indetta una vera e propria campagna, che avrebbe comportato la creazione di gare tra scuole e scolari per l'uccisione degli scoiattoli, e venne avviata dal commissario di stato George H. Hecke che chiese ai bambini di formare "una compagnia di soldati" per uscire e distruggere "l'esercito di scoiattoli".

Venne attuata una vera e propria "piccola propaganda" per l'impresa, con tanto di discorsi incoraggianti e poster distribuiti nelle città di dubbio significato (come potrete osservare in calce alla notizia). Successivamente iniziò la "Settimana dello Scoiattolo", in cui i bambini dovevano portare a scuola le code di questi animali come prova della loro uccisione.

In tutta la settimana vennero accumulate 104.509 uccisioni, effettuate dai bambini con tutti i metodi possibili: veleno, fionde, trappole e molto altro. Alla fine della settimana George H. Hecke si congratulò con i bambini del giornale locale per il loro "servizio patriottico " e incoraggiò i ragazzini a continuare il massacro nel loro tempo libero solo per "divertimento".