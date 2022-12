Ecco l'inquietante suono del Pacifico che ha sconcertato la scienza per 8 anni

Nel 1997 gli scienziati che stavano effettuando l'analisi delle registrazioni dei vulcani sottomarini incontrarono uno strano suono rinominato successivamente "Bloop". Quest'ultimo era forte e a bassissima frequenza sugli idrofoni ed è stato uno dei più forti mai registrati.

Le spiegazioni all'epoca non furono molte e le teorie abbondarono: alcuni pensavano fosse il suono di alcune esercitazioni militari top secret, di un calamaro gigante, balene blu o addirittura di una nuova creatura marina.

"Abbiamo preso in considerazione ogni possibilità, inclusa l'origine animale", ha dichiarato durante un'intervista a The Atlantic Christopher Fox, capo scienziato dell'Acoustic Monitoring Project del NOAA's Pacific Marine Environmental Lab. Le spiegazioni non trovavano riscontro fino al 2005, quando gli scienziati avviarono un'indagine.

Entro il 2011, dopo aver raccolto tutti i dati, l'agenzia è stata in grado di spiegare definitivamente cosa fosse il bloop. Quest'ultimo, infatti, era il suono di un terremoto, creato dalla rottura di una piattaforma di ghiaccio mentre si staccava da un ghiacciaio antartico.

"Ogni anno ci sono decine di migliaia di quelli che chiamiamo 'sismi di ghiaccio' creati dalla rottura e dallo scioglimento del ghiaccio marino e del ghiaccio che si stacca dai ghiacciai nell'oceano, e questi segnali sono molto simili nel carattere al bloop", ha dichiarato Robert Dziak, del Pacific Marine Environmental Lab del NOAA.

Insomma, nessun mostro marino sconosciuto come dicono le teorie sul web, ma soltanto ghiaccio che si rompe... e che negli diventerà ancora più comune.