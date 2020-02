Un'inquietante video ci mostra quanto può andare veloce una tempesta di fuoco

Negli ultimi mesi siamo stati testimoni della violenza e della voracità degli incendi in Australia. Adesso, un video ci mostra la velocità di propagazione delle fiamme.

Ripreso poche settimane fa vicino alla città costiera di Shoalhaven nel Nuovo Galles del Sud, il filmato mostra alcuni dei vigili del fuoco di Dunmore Rural che fuggono via da una vera e propria tempesta di fuoco che si fa strada nella foresta di Currowan. Incaricati di proteggere una proprietà in vista di un cambio di vento, il gruppo dei vigili del fuoco ha pensato di avere tempo per prepararsi.. ma si sbagliavano.

Poco prima delle 19:00, infatti, il forte vento da sud che stavano aspettando ha colpito 10 minuti prima del previsto: la luce del giorno svanisce sotto una cappa di fumo e cenere, mentre il vento ha colpito il sito con raffiche di 100 chilometri all'ora. Scene come queste sono ormai familiari a molti australiani nelle parti sud-orientali del paese.

"Questo dimostra ciò che accade in poco più di tre minuti", scrivono i vigili del fuoco sulla loro pagina Facebook. Il video, è disponibile come sempre in calce alla notizia. Le fiamme hanno distrutto molti luoghi del paese e hanno tolto la vita a più di un miliardo di animali.