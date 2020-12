L'inquietante video di un serpente senza testa che continua a muoversi lo stesso

Sembra proprio la scena di un film dell'orrore - quando i protagonisti provano a decapitare la creatura che li perseguita ma questa continua a muoversi lo stesso - quella del video che sta circolando sui social media: un serpente senza testa che si muove ancora su una spiaggia. Il filmato, manco a dirlo, ha fatto il giro del mondo.

L'utente anonimo dell'Australia (dove succedono le scoperte più bizzarre) ha ipotizzato che il serpente fosse stato lasciato cadere sulla spiaggia da un uccello, dopo aver pubblicato il video su Reddit. Ovviamente, per tutti coloro che sono suscettibili a immagini del genere, vi sconsigliamo la visione del filmato (allegato qui sopra) e limitatevi alla descrizione del motivo per cui può succedere una cosa del genere.

"I serpenti, in generale, sono ben noti per mantenere i riflessi dopo la morte" ha affermato Steven Beaupré, un professore di biologia presso l'Università di Arkansas. I movimenti post mortem sono alimentati dagli ioni, o particelle caricate elettricamente, che rimangono nelle cellule nervose di un serpente per diverse ore dopo la sua morte.

Quando il nervo di un serpente appena morto viene stimolato, infatti, i canali nel nervo si apriranno, consentendo agli ioni di passare. Questo crea un impulso elettrico che consente al muscolo di svolgere un'azione riflessiva. A questo proposito, è passato alla storia il caso di uno chef in Cina morso da una testa di serpente nel 2014.

È anche possibile che il serpente nel video avesse ancora parte del suo cervello dopo l'attacco dell'uccello. Insomma, sicuramente qualcosa che non capita di vedere tutti i giorni... per fortuna!