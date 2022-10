È inquietante, ma questo villaggio è stato costruito in un cimitero

Conoscete il villaggio di Ami-dong? A prima vista sembra un normale villaggio nei pressi della città sudcoreana di Busan. In realtà però, nasconde una storia molto inquietante che solo occhi attenti possono cogliere.

Dopo aver visto il "cimitero dei sub", passiamo oggi ad un altro luogo sicuramente singolare. Il villaggio di Ami-dong chiamato anche Tombstone cela una storia fatta di guerre, sofferenze e continui conflitti. Si tratta di un villaggio costruito durante la guerra di Corea del 1950 a seguito dell'invasione della Corea del Nord a quella del Sud.

Secondo alcuni dati, il conflitto provocò un vero e proprio esodo, con più di 640.000 nordcoreani che attraversarono il 38°parallelo che divide i due paesi. Molti dei rifugiati trovarono riparo a Busan, una delle due città mai catturate dalla Corea del Nord, che divenne letteralmente la capitale in tempo di guerra. Tuttavia, le risorse limitate non erano in grado di garantire un posto nel quale far vivere tutti.

In virtù di questo, furono in tanti a vedere Ami-dong come possibile soluzione. Si tratta di un cimitero ai piedi delle montagne di Busan, costruito durante l'occupazione giapponese della Corea dal 1910 al 1945.

"Ami-dong era il confine tra la vita e la morte per i giapponesi, il confine tra le aree rurali e urbane per i migranti e il confine tra la città natale e un luogo straniero per i rifugiati", ha dichiarato Kong Yoon-kyung, professore di ingegneria urbana alla Pusan National University.

Ad oggi soltanto un occhio più attento può notare un particolare e insolito materiale da costruzione incastonato nei muri e nelle fondamenta delle case di Ami-dong. Nonostante l'intero paese sia stato totalmente "ristrutturato" rendendolo vivibile, non è insolito scovare delle lapidi incorporate in scale o pareti.

Impossibile inoltre non far caso al cartello sulla strada principale della città che afferma: "C'è un piano per costruire un luogo commemorativo in futuro dopo aver raccolto le lapidi sparse ovunque."

Tornando invece al presente e purtroppo al futuro, la Corea del Sud ha il tasso di fertilità più basso al mondo. Appare dunque evidente, che il governo debba necessariamente trovare una soluzione ad alcuni dati decisamente preoccupanti.