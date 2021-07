Quanto inquina il razzo New Shepard di Jeff Bezos? Vediamo il suo impatto

Recentemente Jeff Bezos ha viaggiato nello spazio, coronando il sogno di una vita. A livello ambientale, invece, quanto inquina il razzo New Shepard di Jeff Bezos e Blue Origin? Il razzo dovrebbe essere tra i veicoli di lancio più puliti in circolazione, ma vediamo i dettagli.

La stragrande maggioranza di questi lanci, infatti, produce vapore acqueo, anidride carbonica, fuliggine e ossidi di alluminio, ovviamente tutto dipende dal carburante utilizzato. New Shepard della compagnia di Bezos combina solamente idrogeno liquido e ossigeno liquido all'interno del suo motore per generare la spinta.

"Le emissioni principali saranno acqua e alcuni prodotti di combustione minori, e praticamente nessun anidride carbonica", ha dichiarato Darin Toohey, uno scienziato atmosferico dell'Università del Colorado, Boulder, intervistato da Live Science. L'acqua negli scarichi dei razzi, tuttavia, può aumentare il numero di nuvole nel cielo e, in particolare, ha sicuramente un impatto sugli strati atmosferici superiori noti come mesosfera e ionosfera.

Attualmente, però, il basso numero di lanci non preoccupano gli scienziati. Questo punto di vista potrebbe cambiare in futuro, con l'aumentare delle operazioni spaziali. Secondo Everyday Astronaut, infatti, l'inquinamento da anidride carbonica causato dai voli spaziali è ancora abbastanza trascurabile, con i razzi che rappresentano circa lo 0,0000059% di tutte le emissioni di CO2 (questo nel 2018).

La preoccupazione principale quando si parla di voli dei razzi è da ricercare nelle piccole particelle rilasciate, come fuliggine e ossidi di alluminio. "Possono avere un impatto sproporzionato sull'atmosfera", afferma Toohey. "Una piccola quantità può fare una grande differenza". Il New Shepard non produce molto particolato. Si tratta, infatti, di uno dei razzi più puliti in circolazione.