L'inquinamento acustico causato dall'essere umano obbliga i delfini ad urla per comunicare

L’inquinamento causato dall’essere umano sembra non avere limiti: tutto il rumore che facciamo ogni giorno può compromettere la capacità dei delfini di comunicare e cooperare, secondo un nuovo studio.

“Negli ultimi due decenni, abbiamo assistito a un drammatico aumento del rumore prodotto dall'uomo e l'inquinamento acustico negli oceani non fa eccezione”, spiega la prima autrice dello studio, Pernille Sørensen, dell’Università di Bristol. “Se i gruppi di animali in natura sono, ad esempio, meno efficienti nel foraggiamento cooperativo, allora questo avrà un impatto negativo sulla salute individuale, che alla fine influenzerà la salute della popolazione”, ha chiarito, invece, la coautrice Stephanie King.

Gli esemplari analizzati sono due delfini tursiopi maschi, della specie Tursiops truncatus, di nome Delta e Reese, mentre questi cooperavano per premere due pulsanti in luoghi diversi entro un secondo l’uno dall’altro. I delfini hanno completato il compito in condizioni di rumore basso, medio, alto, molto alto e ambientale, con 40 prove per ciascuna situazione. La fonte era una semplice idropulitrice attiva nella laguna.

L’ampiezza dei fischi dei cetacei aumentava insieme ai livelli di rumore; nello specifico, Reese aumentava di 0,08 decibel e Delta aumentava di 0,14 decibel per 1 decibel in crescita del suono invasivo. Ad accrescere è anche la durata dei fischi: Reese li ha estesi per 2,8 millisecondi, mentre Delta di 7,2 millisecondi, per ogni decibel in aumento. In condizioni ambientali, i suoni dei delfini erano in media, rispettivamente, 1,85 e 1,66 volte più lunghi di quelli emessi quando sono stati esposti a rumore molto elevato e il loro tasso di successo è sceso dall’85% al 62,5%.

Lo studio pubblicato sulla rivista Current Biology non è il primo di questo genere: già nel 2016, si era parlato di oche che non riuscivano a comunicare a causa del disturbo acustico causato dalle navi in transito; mentre uno studio del 2019 ha mostrato che l’inquinamento sonoro potrebbe minacciare la sopravvivenza di una vasta gamma di specie, sia terrestri che marine.