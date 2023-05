L'inquinamento atmosferico colpisce anche il nostro cuore?

A volte pensiamo, o ci autoconvinciamo, che l'inquinamento sia dannoso solo per l'ambiente, spesso sottovalutando le importanti ricadute negative che ha anche sul nostro organismo. Un nuovo studio cinese, pubblicato sulle pagine del Canadian Medical Association Journal, ci mostra un aumento del rischio aritmico a causa del degrado ambientale.

Una ricerca di tutto rispetto quella effettuata dagli scienziati della "School of Public Health" presso la Fudan University di Shanghai, in Cina, che ha coinvolto ben 322 città ed oltre 190.000 pazienti in uno studio sull'esposizione acuta all'inquinamento atmosferico ed i rischi cardiaci associati.

Da sempre, infatti, vi era l'ipotesi di un collegamento tra le comuni condizioni di aritmia, fibrillazione e flutter atriale (che colpiscono circa 59,7 milioni di persone in tutto il mondo), con l'aumento del degrado ambientale, in particolare per chi vive in città ad alto contenuto di smog ed altri inquinanti volatili.

Finora, un tale legame non era ancora mai stato dimostrato scientificamente, per questo motivo i ricercatori hanno valutato l'esposizione oraria all'inquinamento atmosferico e l'insorgenza improvvisa dei sintomi cardiaci utilizzando i dati di oltre 2000 ospedali in centinai di città cinesi.

Ovviamente la scelta delle località d'analisi non è stato certo un caso, dato che l'inquinamento atmosferico in Cina è ben al di sopra delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell'aria, con i ricercatori che hanno potuto quindi condurre le loro analisi utilizzando le concentrazioni di inquinanti atmosferici dalle stazioni di monitoraggio più vicine agli ospedali segnalanti.

Uno dei coautori dello studio, il Dott. Renjie Chen della School of Public Health di Shanghai, ha affermato: "Abbiamo scoperto che l'esposizione acuta all'inquinamento dell'aria ambiente era associata ad un reale aumento del rischio di aritmia sintomatica".

"I rischi si sono verificati durante le prime ore dopo l'esposizione e potrebbero persistere per le 24 ore successive. Le relazioni esposizione-risposta tra 6 inquinanti e 4 sottotipi di aritmie erano approssimativamente lineari senza soglie di concentrazione riconoscibili", ha aggiunto.

L'esposizione agli inquinanti ambientali era più fortemente associata a flutter atriali e tachicardie sopraventricolari, seguiti da fibrillazioni atriali e battiti prematuri. Inoltre, tra i 6 inquinanti rilevati, il biossido di azoto (NO2) presentava l'associazione più forte con tutti e 4 i tipi di aritmie, con una ingravescenza dell'associazione a maggiori concentrazioni di inquinanti.

"Sebbene i meccanismi esatti non siano ancora del tutto chiari, l'associazione tra inquinamento atmosferico ed insorgenza acuta di aritmia che abbiamo osservato è biologicamente plausibile. Alcune prove hanno infatti indicato che l'inquinamento atmosferico altera le attività elettrofisiologiche cardiache inducendo stress ossidativo ed infiammazione sistemica, colpendo più canali di membrana, oltre a compromettere la funzione nervosa autonoma", hanno concluso gli autori.

Rimanendo in tema "cardiaco", sapete come misurare l'attività del cuore? Un nuovo studio ha sviluppato dei nanotransistor in grado di farlo in modo innovativo. Inoltre, per ridurre i problemi cardiaci potrebbe bastare un "pizzico di sale" in meno.