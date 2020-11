L'inquinamento atmosferico ha ucciso un milione e mezzo di bambini e neonati

Soltanto l'anno scorso 476 mila bambini sono morti nel loro primo mese di vita a causa dell'esposizione all'inquinamento atmosferico, ad oggi, è la quarta principale causa di morte precoce in tutto il mondo, superata soltanto dal fumo, dall'ipertensione e dalle cattive abitudini alimentari.

I risultati provengono dallo State of Global Air 2020, ovvero il rapporto annuale che viene pubblicato dall'Health Effects Institute. Questo si occupa di esaminare i livelli e la qualità dell'aria nel mondo, ovviamente anche del loro effetto sulla salute degli esseri umani e dunque anche dei bambini. Quest'anno, per la prima volta, è stato studiato l'effetto diretto sulla vita e la salute dei neonati, producendo raccapriccianti risultati.

Succede che le donne incinte, esposte al PM2,5, minuscole particelle di sostanze inquinanti che si trovano nell'aria e che contengono anche fuliggine e cenere, hanno un maggior rischio di mettere al mondo bambini prematuri o semplicemente troppo piccoli. Inoltre, i bambini nati prematuri hanno riscontrato diversi problemi di salute entro i primi 5 anni di età, come infezioni respiratorie, malattie diarroiche, danni celebrali e disturbi del sangue.

La situazione è più preoccupante soprattutto nelle famiglie a ceto basso, dove i bambini nati prematuri, anche 2 mesi prima del completamento della gravidanza, muoiono per la metà. Il problema tuttavia persiste anche nella vita degli adulti, secondo un rapporto oltre 6,67 milioni di persone hanno perso la vita prematuramente a causa di cardiopatie ischemiche, cancri ai polmoni, infezioni alle vie respiratorie, ictus e broncopneumopatia cronica ostruttiva (o BPCO), lei cui cause non sono certamente solo dovute all'inquinamento ma anche alle abitudini alimentari e al fumo, anche se per qualcuno smettere di fumare non sarà più sufficiente.

Non soltanto, è stata scoperto un forte legame tra inquinamento atmosferico e rischio di demenze, come l'Alzheimer a cui stanno lavorando molti scienziati al fine di trattarlo nei modi più idonei, come la nuova cura che mira a distruggere i grumi che si creano nel cervello o il Parkinson, contratto anche da un uomo dopo la covid-19. Ma i maggiori rischi per la vita dei neonati si trovano tra le mura domestiche, infatti nell'Africa Subsahariana e in alcune zone dell'ASia molte famiglie utilizzano legna, carbone e sterco per cucinare e nutrirsi.

Fortunatamente, con l'avvento della moderna civilizzazione, l'inquinamento atmosferico domestico sembra essere diminuito, insieme ai decessi infantili a loro volta che si ridotti del 23,8% nell'ultimo decennio. Grazie al blocco del Covid-19, negli ultimi periodi, la qualità dell'aria è migliorata in tutto il mondo ma, la cosa drammatica, è che non è stata una scelta umana, ma solo un "fortunato" incidente.