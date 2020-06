L'inquinamento nelle città del mondo sta aumentando, secondo uno studio

Una nuova analisi sulla qualità dell'aria globale tra il 2010 e il 2016 ha rilevato che oltre la metà della popolazione mondiale è stata esposta ad un aumento dei livelli di particolato fine, l'insieme delle sostanze sospese in aria sotto forma di aerosol atmosferico. Queste sostanze si fanno strada nei nostri polmoni e nei nostri corpi.

Oggi, 9 persone su 10 respirano aria contenente alti livelli di inquinanti e le conseguenze non sono delle più salutari. Gli abitati del Nord America e dell'Europa sono esposte a un minor inquinamento atmosferico, almeno rispetto alle persone dell'Asia centrale e sud-orientale, che hanno sperimentato in questi anni le più alte concentrazioni di polveri sottili nell'aria.

"Mentre le politiche a lungo termine per ridurre l'inquinamento atmosferico hanno dimostrato di essere efficaci in molte regioni, in particolare in Europa e negli Stati Uniti", sottolinea Gavin Shaddick dell'Università di Exeter, "ci sono ancora regioni che hanno livelli pericolosamente elevati di aria inquinamento, fino a cinque volte superiore alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, e in alcuni paesi l'inquinamento atmosferico è ancora in aumento".

Lo studio ha esaminato le tendenze della qualità dell'aria globale, nazionale e regionale nel corso di sette anni, utilizzando dati satellitari e terrestri. In gran parte del mondo la stragrande maggioranza delle persone che vivono nelle aree rurali sono esposte a livelli superiori consigliati nelle linee guida. Quali sono queste zone? Specialmente le aree rurali dell'Asia centrale e meridionale, dell'India e dell'Africa settentrionale e sub-sahariana.

L'anno scorso la ricerca ha scoperto che l'inquinamento atmosferico era peggiorato anche negli Stati Uniti nel 2017 e nel 2018, causando migliaia di morti in più. "I tentativi di mitigare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sono variati a seconda della fonte e delle condizioni locali, ma in ogni caso la cooperazione tra settori e livelli diversi, urbano, regionale, nazionale e internazionale, è cruciale", concludono gli autori.