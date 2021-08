Previsto un enorme incremento di CO2 entro il 2030: ecco di quanto

Un inventario globale, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista One Earth, ha rivelato che nel 2018 le emissioni di CO2 delle raffinerie di petrolio sono state di 1,3 Gigatonnellate, e potrebbero arrivare a 16,5 Gt tra il 2020 ed il 2030.

Il prof. Dabo Guan, autore dello studio e docente presso la Tsinghua University, ha affermato: "Questo studio fornisce un quadro dettagliato della capacità di raffinazione del petrolio e delle emissioni di CO2 in tutto il mondo. Comprendere le tendenze di sviluppo passate e future dell'industria della raffinazione del petrolio è fondamentale per guidare la riduzione delle emissioni regionali e globali".

Il cambiamento climatico è una delle sfide fondamentali che l'umanità deve da subito affrontare, e la continua espansione delle infrastrutture energetiche basate sui combustibili fossili può essere uno degli ostacoli principali al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

L'industria della raffinazione del petrolio svolge infatti un ruolo cruciale sia nella catena di approvvigionamento energetico che nel cambiamento climatico. Tale tipologia di impianti sono purtroppo il terzo più grande emettitore di gas serra al mondo, contribuendo per il 6% di tutte le emissioni industriali, in particolare, la CO2 rappresenta circa il 98% dei gas serra emessi da tali raffinerie.

Nel nuovo studio, il prof. Guan ed i suoi collaboratori hanno sviluppato un inventario globale, pubblicamente disponibile, delle emissioni di CO2 emesso dalle 1.056 raffinerie di petrolio tra il 2000 ed il 2018; periodo in cui le emissioni di CO2 dell'industria delle raffinerie è stato di circa 1,3 Gt.

Dai risultati si evince che se tutte le raffinerie esistenti continuassero ad operare come normalmente, senza l'adozione di misure low carbon, potrebbero emettere fino a 16,5 Gt di CO2 dal 2020 al 2030.

Sulla base di questi dati, gli autori raccomandano strategie di mitigazione, come il miglioramento dell'efficienza degli impianti e l'aggiornamento delle tecnologie di lavorazione del petrolio, che potrebbero potenzialmente ridurre le emissioni cumulative globali del 10%.

Lo studio ha anche mostrato come la produzione media delle raffinerie di petrolio globali sia aumentata gradualmente dal 2000 al 2018, in termini di produzione giornaliera di barili, ma i risultati variavano in base all'età della raffineria.

In particolare, la capacità media delle raffinerie giovani, distribuite principalmente in Asia e Medio Oriente, è aumentata significativamente dal 2000 al 2018, mentre è rimasta stabile la capacità media delle raffinerie con più di 19 anni.

Il prof. Guan ha infine concluso: "Date le maggiori emissioni provocate dal lungo tempo di funzionamento rimanente delle giovani raffinerie, è urgente che adottino tecnologie a basse emissioni di carbonio per ridurre la loro emissione di inquinanti. Per quanto riguarda invece quelle di mezza età, o vecchie, il miglioramento dell'efficienza operativa, l'eliminazione della capacità arretrata e l'accelerazione dell'aggiornamento nelle configurazioni di raffinazione, sono i mezzi chiave per bilanciare la crescente domanda e ridurre così le emissioni di CO2".