L'inquinamento luminoso potrebbe spingere le zanzare a mordere di più durante la notte

Una specie di zanzara che in genere preferisce mordere le persone durante il giorno, l'Aedes aegypti, se posta davanti a una luce artificiale aumenta la quantità di morsi dati durante la notte. Questa nuova scoperta evidenzia che l'aumento dei livelli di inquinamento luminoso possa influire sulla trasmissione di malattie delle zanzare.

L'Aedes aegypti si è evoluta con gli umani e preferisce banchettare con il nostro sangue che con quello degli animali. "Vivono e si riproducono in prossimità delle case, quindi le possibilità che Aedes aegypti sia esposta all'inquinamento luminoso sono molto probabili", afferma Giles Duffield, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biologiche.

Nello studio, gli esperti hanno osservato che le zanzare femmine - le uniche che mordono - avevano il doppio delle probabilità di farlo, o di nutrirsi di sangue, di notte quando erano esposte alla luce artificiale. Il 29% delle zanzare nel gruppo di controllo, non esposta alla luce, si nutriva di notte, mentre il 59% delle zanzare esposte alla luce artificiale "banchettava" durante la notte.

I risultati aiuteranno gli epidemiologi a comprendere meglio il vero rischio di trasmissione di malattie da parte di questa specie, come la febbre dengue, la febbre gialla, la chikungunya e la Zika. "L'impatto di questa ricerca potrebbe essere enorme, e probabilmente è stato trascurato", secondo Duffield. "Gli epidemiologi potrebbero voler prendere in considerazione l'inquinamento luminoso quando prevedono i tassi di infezione".

Il team non si ferma di certo qui: dopo la pubblicazione della studio su The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene adesso è il momento di testare nuove variabili.