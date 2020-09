L''inquinamento da Ozono' è aumentato pericolosamente negli ultimi decenni

L’ozono è un gas formato da tre atomi di ossigeno: è spesso concentrato ad elevate altitudini, dove fornisce un sostegno indispensabile per filtrare la radiazione ultravioletta. La sua presenza a basse quote, però, è inquinante e molto pericolosa.

Di ozono ne abbiamo sentito parlare molte volte, soprattutto in correlazione all’inquinamento e all’impatto che l’attività umana ha sul “buco nell’ozono”: dai tanti studi e dalle tante notizie abbiamo appreso che meno ce n’è, e più la situazione è pericolosa qui sulla Terra. Questo è vero per quanto riguarda il gas che si conserva e si produce ad elevate latitudini, nella stratosfera; quando invece troviamo tracce di ozono nei primi strati dell'atmosfera (al di sotto dei 40-45km di altezza circa), allora la situazione si capovolge, trasformando il salvatore in assassino.

Quanto emerso dallo studio degli scienziati del Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) dell'Università del Colorado è inquietante: negli ultimi 20anni, quasi in maniera silenziosa, l’inquinamento di ozono è salito rapidamente a livelli pericolosi. Fino al 2004 il rilevamento di Ozono nella bassa atmosfera aveva confermato una presenza di gas accettabile, in livelli nominali. Ora invece sembra che ci sia stato un picco negli anni tra il 2011 e il 2016.

La situazione è “sfuggita” ad una prima occhiata a causa della lacunosità della strumentazione tecnica necessaria: “I precedenti studi sull'ozono hanno faticato a comprendere appieno le tendenze nell'emisfero settentrionale a causa della mancanza di stazioni di monitoraggio e anche a causa di dati satellitari contrastanti” ha spiegato l’autore principale dello studio, Audrey Gaudel.

Per la nuova ricerca si è scelto un approccio nuovo, installando dei piccoli rilevatori su migliaia di aerei di linea e commerciali, in modo da coprire quanto più possibile le regioni dell’emisfero settentrionale (dove la maggior parte della popolazione mondiale vive). Secondo i dati, il livello di ozono è aumentato del 5% ogni decennio, e la situazione potrebbe peggiorare. La principale causa di questa variazione del gas serra è dovuta all’inquinamento umano: al livello del suolo infatti, la molecola di ozono si forma quando altri agenti inquinanti, principalmente ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, reagiscono a causa della presenza della radiazione solare.

A seguito di questo studio, Gaudel e il suo team mireranno a studiare più a fondo i livelli di ozono e i precursori di questo rischioso inquinamento.