L'inquinamento uccide 8,3 milioni di persone all'anno, il triplo dell'AIDS

Una nuova analisi ha rilevato che l'esposizione ad aria, acqua e sostanze chimiche tossiche uccide ogni anno 8,3 milioni di persone a livello mondiale. La ricerca è stata pubblicata dalla Global Alliance on Health and Pollution e sottolinea come il dato sia tre volte superiore rispetto alle morti per HIV, tubercolosi e malaria messi insieme.

I decessi per inquinamento sono anche 15 volte superiori a quelli causati da guerre ed altre forme di violenza, ed oltre il 90% delle morti si verifica nei paesi a basso e medio reddito.

Come mostriamo nell'infografica presente in calce, infatti, India e Cina sono ai primi due posti con 2,33 e 1,87 milioni di morti rispettivamente, e staccano in maniera importante Nigeria ed Indonesia, ferme a 279 e 232 mila.

Preoccupante anche come tra i primi dieci paesi al mondo ci siano anche gli Stati Uniti e la Russia, a quota 196 e 118 mila. Nel rapporto si pone anche l'accento sul fatto che il problema non si manifesta solo nelle nazioni fortemente industrializzate e popolate, ma anche in molti paesi a basso e medio reddito in cui la scarsa igiene dell'acqua e dell'aria rende l'inquinamento la prima causa di morti premature.

Questo nuovo rapporto si aggiunge a quello di qualche anno fa, secondo cui l'inquinamento uccide 1,7 milioni di bambini all'anno.