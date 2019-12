Quanto è inquinata la città in cui vivi? Grazie a questo sito web è possibile saperlo

I particolati sono una componente dell'inquinamento atmosferico, ma rappresentano un rischio significativo per la salute umana. L'inquinamento da particolato può aggravare l'asma e può contribuire a malattie cardiache, ictus e tanto altro. Quindi, quanto è inquinata la città in cui viviamo?

Il New York Times, il famosissimo quotidiano statunitense, ha uno strumento molto utile che, oltre a darci informazioni sulle condizioni ambientali del luogo in cui viviamo, confronterà i livelli di inquinamento atmosferico della città con quelli di alcuni dei luoghi più inquinati al mondo.

Il sito è raggiungibile attraverso questo link e, una volta raggiunto, basterà solo mettere il nome del luogo in cui si vive per avere un quadro più chiaro della situazione, come i livelli di particolato nell'aria e il livello di "pericolosità" alle esposizioni.

A livello internazionale, alcune città degli Stati Uniti hanno un inquinamento atmosferico particolarmente grave, anche a causa degli incendi che stanno diventando sempre più comuni. Luoghi come Pechino, invece, hanno un livello di particolato nell'aria catalogato come "pericoloso", mentre a New Delhi spetta il livello massimo, "estremo", con 900 microgrammi di particolato in aria ogni metro cubo.

L'Organizzazione mondiale della sanità rileva che i principali fattori di inquinamento dell'aria sono anche responsabili delle emissioni di diossido di carbonio. Ridurre l'inquinamento quindi, sarà importante sia per il pianeta che per la salute umana. Che stiamo aspettando?