Quanto inquiniamo sui social network? Ecco lo strumento gratuito per scoprirlo

Vi siete mai chiesti quanto inquiniamo usando lo smartphone per scorrere il feed di Instagram e di Tik Tok? Se almeno una volta nella vita questa curiosità vi ha sfiorato, siete decisamente nel posto giusto. Scopriamo di cosa si tratta.

Su queste pagine abbiamo già affrontato l'argomento dell'impatto ambientale degli smartphone, un insidioso killer per il pianeta per via dell'enorme mole di rifiuti generati e per l'impronta di carbonio dell'intera filiera. Ma un'altra fonte di inquinamento, per quanto possa sembrare controintuitivo, è anche l'utilizzo degli smartphone stessi per accedere a servizi e piattaforme online.

L'impronta di carbonio è un'unità di misura utilizzata per stimare l'emissione di gas serra e tutte le nostre azioni sul web ne producono. Oggi possiamo scoprire a quanto ammonta la nostra impronta in maniera semplice e gratuita grazie a Compare the Market, strumento che raccoglie le principali piattaforme web e social per portare a una maggiore consapevolezza sul loro utilizzo.

Come ricorda la stessa società, "i social network come Facebook, WhatsApp e Instagram sono importanti per la nostra vita quotidiana", soprattutto in tempi di pandemia; tuttavia, allo stesso modo, bisogna tenere in considerazione tutte le variabili in gioco. Infatti, prosegue il portale, "proprio come tutte le altre tecnologie che utilizziamo, hanno anche un'impronta ambientale. Mentre un rapido scorrimento del tuo feed o un video su YouTube non consumeranno troppa energia, nel corso di un anno le cose possono iniziare ad aumentare, soprattutto se si considera quante persone utilizzano i social media nel mondo".