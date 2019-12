Un'insegnante ci mostra cosa succede toccando il cibo con le mani sporche

Lavarsi le mani è importante. Molto importante. E un piccolo esperimento che potranno condurre tutti ci mostra il motivo. Così come l'insegnante Dayna Robertson della Discovery Elementary School ha recentemente mostrato sui social media, tutto ciò che serve sono solo alcune fette di pane.

Robertson ha condotto questa attività in classe con i suoi studenti: i bambini con - vari livelli di pulizia delle mani - hanno toccato delle fette di semplice pane bianco. Hanno poi sigillato le fette di pane all'interno di singoli sacchetti di plastica e hanno aspettato un mese. "Abbiamo preso il pane fresco e l'abbiamo toccato", spiega Jaralee Metcalf, collega di Robertson, in un post che è diventato virale su Facebook.

La fetta con la dicitura numero 1 (tutte visibili in calce alla notizia) è entrata a contatto con la tastiera di un computer portatile. La seconda fetta non è stata toccata da nessuno. La terza è entrata a contatto con delle mani sporche. La quarta, invece, è stata toccata con delle mani lavate con acqua e sapone. Mentre la quinta ed ultima è stata toccata dopo aver usato dell'igienizzante per le mani.

"Dovresti lavarti le mani prima, durante e dopo aver preparato il cibo", spiega l'epidemiologo dello staff Terri Stillwell. "Lavati anche prima di mangiare, dopo aver usato il bagno, dopo averti soffiato il naso, dopo aver toccato gli animali e ogni volta che le tue mani sembrano sporche." Purtroppo, diversi studi mostrano che molte persone non seguono questi consigli e, anche quando ci provano, non si lavano le mani in modo adeguato.

Lavarsi le mani è un modo per fermare la diffusione di agenti patogeni e malattie infettive. Farlo bene dunque, è importante.