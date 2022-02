Si può inserire la Carta d'Identità Elettronica sul Wallet di iPhone?

Con il nuovo iOS 15, che ormai è arrivato da tempo sugli iPhone ed iPad degli utenti, Apple ha introdotto la possibilità di aggiungere i documenti di riconoscimento al Wallet. Tuttavia, questo sistema non è disponibile ovunque.

Se vi state chiedendo se è possibile inserire la vostra Carta d'Identità Elettronica al Wallet su iPhone, la risposta è che almeno al momento in cui stiamo scrivendo la CIE Italiana non è supportata.

Apple infatti ha spiegato che al momento il sistema (basato sullo standard di sicurezza ISO 18013-5 mDL che protegge la privacy degli utenti nel momento in cui si presenta il documento tramite iPhone), è limitato ad una cerchia molto ristretta di stati negli USA. Si tratta di Arizona e Georgia, a cui seguiranno prossimamente Iowa, Connecticut, Kentucky, Utah, Oklahoma e Maryland.

Non è chiaro se nei prossimi mesi i test saranno estesi anche al di fuori della nazione a stelle e strisce, ma si tratterebbe sicuramente di un'ottima novità in quanto l'aggiunta è molto comoda ed avviene in maniera simile a quella delle carte di credito classiche: una volta aperta l'applicazione Wallet basta semplicemente cliccare sul pulsante + e quindi effettuare la scansione. Se provate a farlo con la CIE della Repubblica Italiana, non viene riconosciuta.

In compenso però abbiamo spiegato come avere la Tessera Sanitaria su smartphone con un semplice trucchetto.