Insetti grandi quanto cani? Qual è la massima espansione possibile di questi esseri?

Siamo davvero fortunati che la natura ha concesso al mondo degli insetti la “quantità”, anziché la “qualità” di godere di dimensioni più grandi... Oggi staremmo combattendo contro un esercito da film fantascientifico, in caso contrario. Ma, a parte alcuni giganti dell’antichità, il nostro pianeta ospita ancora qualche essere “mostruoso”?

Milioni e milioni di anni fa, insetti e artropodi erano molto più grandi; basti pensare che Meganeuropsis Permiana, una libellula vissuta 275 milioni di anni fa, aveva un’apertura alare di 75 centimetri e pesavano quasi mezzo chilogrammo. Nel nostro mondo e nel nostro tempo, insetti come le falene dell’atlante (Attacus atlas) hanno un raggio di ben 27 centimetri… Impressionanti, sicuramente (soprattutto davanti agli occhi), ma non hanno niente a che vedere con i loro parenti lontani.

Ma perché gli insetti, oggi, non possono più crescere oltre una certa dimensione?

Una teoria è che gli esoscheletri degli insetti non siano abbastanza forti da sostenere corpi più grandi. A sostegno di questa teoria c'è il fatto che gli artropodi nel mare diventano più grandi, perché non sono soggetti alle difficoltà dettate dalla gravità terrestre. Tuttavia, un entomologo dell'Arizona State University, il dottor Jon Harrison, ha spiegato che non ci sono dati che supportano davvero questa teoria, dato che gli insetti più grandi non hanno strutture più robuste, come ci si aspetterebbe.

Una seconda teoria, esplicata dallo stesso professor Harrison, attribuisce le responsabilità delle limitazioni della crescita al modo in cui respirano questi esseri. “Quindi, gli insetti respirano in un modo completamente diverso dagli umani”. Se un insetto avesse a disposizione un corpo più grande, non sarebbe possibile ottenere abbastanza ossigeno dai minuscoli tubicini (le tracheole) da cui alitano normalmente. A supportare, invece, questa teoria, è la fattuale estinzione dei mostri giganteschi che hanno popolato in passato il nostro pianeta.

[Nella foto di The Jackson Journal, una riproduzione a grandezza naturale di Meganeuropsis Permiana]