Questi insetti mangia-plastica potrebbero aiutarci a smaltirla in maniera più efficace

Uno studio pone sotto i riflettori dei piccolissimi vermi con una abilità speciale: riescono a sopravvivere, per più di un anno, nutrendosi solamente di plastica.

Quello della plastica che inquina gli ambienti naturali terrestri ed i mari è un problema serio e di difficile soluzione. Le immagini di animali, marini o terrestri, che rimangono intrappolati in oggetti di plastica o che divorano questo materiale sintetico sono sotto gli occhi di tutti. Tuttavia in natura esiste un vermetto che ama la plastica e può sopravvivere benissimo per più di un mese divorando solamente polietilene. Questa specie prende il nome di Galleria mellonella e, come ci dicono gli scienziati della Brandon University che hanno pubblicato il loro studio su Proceedings of the royal society B, riesce a metabolizzare la plastica trasformandola in glicole.

In natura, però, questi animali non si nutrono di plastica ma di cera d’api che trovano negli alveari. Da questo punto di vista non è strano pensare che riescano a metabolizzare anche il polietilene perché questo materiale sintetico è formato da lunghe catene di idrocarburi molto simili a quelle presenti nella cera d’api. Tuttavia questa abilità è conferita all'animale da dei batteri che vivono all'interno del suo intestino. Questi batteri riescono a digerire anche altri tipi di plastica, non solo il polietilene.

Che questi batteri siano importantissimi per il metabolismo della plastica lo dimostra, ci dicono gli scienziati, il fatto che, dopo una terapia antibiotica volta ad azzerare i batteri intestinali del verme, questa abilità di degradare la plastica era vistosamente ridotta. Gli esperti hanno calcolato che sessanta vermi riescono a divorare circa 30 cm quadrati di plastica in meno di una settimana. Questi animali, tuttavia, non possono essere, quindi, la soluzione al problema della plastica ma, come ci dicono gli esperti, conoscere questi meccanismi risulta utile se si vogliono progettare e costruire strumenti sempre migliori e più efficaci che contrastino e riducano l’immissione di plastica negli ambienti naturali.